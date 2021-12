Už v marci 2022 začnú platiť vynovené predpisy na našich cestách aj na chodníkoch. Parlament ich nedávno schválil v novele zákona o cestnej premávke. Dotknú sa cyklistov, chodcov aj vodičov. Najvýraznejšou zmenou malo byť určenie povinného odstupu pri obiehaní cyklistov. No ďalšou z veľkých zmien je aj definitívny koniec parkovania na chodníkoch.

„Ruší sa paušálne povolenie parkovať na chodníku, okrem miest, kde to povoľuje značenie. Toto nezmyselné opatrenie, ktoré malo Slovensko v zákone ako jediná európska krajina, výrazne znižovalo bezpečnosť aj dôstojnosť pešieho pohybu. Chodníky sa vrátia chodcom a na miestach, kde parkovanie skutočne nikomu neprekáža, ho bude môcť samospráva stále povoliť," povedal Dan Kollár z Cyklokoalície. Aj keď motoristi hromžia a budú si musieť nájsť nové miesto na parkovanie, samosprávy stoja pevne za zmenami.

Táto zmena sa dostala do novely na poslednú chvíľu. Pôvodná novela zákona o cestnej premávke sa týkala zavedenia povinného bočného odstupu 1,5 metra pri predchádzaní cyklistov. „Niekoľko hodín pred hlasovaním v Národnej rade, sa do novely dostala zmena, ktorá neprešla pripomienkovým konaním a zakazuje parkovanie na chodníku pre vozidlá do 3,5 tony. Parkovanie motoriek a bicyklov na chodníku bude možné naďalej, pokiaľ pre chodcov zostane 150 cm miesta," vysvetľuje dopravný analytik Jozef Drahovský.

Doteraz sme mali parkovanie na chodníkoch všeobecne povolené a tam, kde to bolo treba zakázať, tam sa to zakázalo dopravným značením. Teraz bude parkovanie na chodníkoch všeobecne zakázané a tam kde to bude potrebné, tam sa to bude povoľovať dopravným značením. „Práve realizácia dopravného značenia do 1.3.2022 môže byť pre veľa obcí časovo a finančne náročná a nemusia ju stihnúť. Otázkou zostáva, koho budú vodiči viniť z výrazného zhoršenia parkovacích možnosti," dodal na záver analytik Drahovský. Dopravné značky, ktoré budú povoľovať parkovanie na chodníkoch si pozrite v »GALÉRII«