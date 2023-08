Sucho v Španielsku, ale aj v ďalších krajinách EÚ prinieslo tento rok miestnym pestovateľom olív veľké problémy. Zlá úroda sa už odzrkadlila na veľkoobchodných cenách olivového oleja, ktoré sa vyšplhali na historické maximá. Oproti vlaňajšku sú viac než dvojnásobné, informuje idnes.cz.

Analytici preto očakávajú, že nárast cien sa prejaví čoskoro aj v obchodoch. "Dá sa očakávať, že rast cien sa prejaví aj na pultoch obchodov potom, čo sa predajú zásoby z minuloročnej úrody," oznámil ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Obľúbená prísada napríklad do zeleninového šalátu sa tak predraží.

Dnes stojí liter olivového oleja približne 10 eur. Budúci rok by cena podľa analytika Tylečka mohla byť až dvojnásobná! Na ďalší vývoj cien v obchodoch podľa neho bude mať vplyv aj to, či ľudia upravia svoje nákupné preferencie, môžu kupovať napríklad iné druhy olejov. Tlak na ceny môže tiež zmierniť lepšia pestovateľská sezóna v budúcom roku.

Tyleček uviedol, že nedostatok zrážok spôsobil výrazne horšiu úrodu v Španielsku, ktoré je najväčším svetovým producentom olivového oleja. Pochádza z neho takmer štyridsať percent produkcie. „Druhým najväčším producentom je Taliansko, ktoré bolo tento rok taktiež postihnuté suchom. Len o niečo málo lepšia situácia je tento rok v Portugalsku a Grécku,“ doplnil.

Ceny oleja podľa Tylečka ovplyvňujú aj vyššie náklady poľnohospodárov na hnojivá alebo vyššie úrokové sadzby bánk. „Akékoľvek investície sú späté s vyššími nákladmi, pričom nedostatok vody bol hlavným dôvodom investícií pestovateľov v tomto roku.“ Ak by pre zmeny klímy bolo sucho v južnej Európe častým javom, tak nutné zavlažovanie by ďalej tlačilo na rast cien olív a olivového oleja,“ uviedol. Dodal, že by to mohlo viesť k presunu pestovania olív do severnejších oblastí.

