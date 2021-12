Jedlo zabalené v populárnom bielom plastovom obale si už z reštaurácie neodnesiete. Vyradiť ich musia prevádzky, neuvidíme ich na verejných podujatiach a od roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Stopka vzišla z novely zákona o odpadoch a prichádza v čase, keď mnohé reštaurácie môžu fungovať len cez výdajné okienko. Prevádzkari sú preto zaskočení, výrobcovia obalov nevedia, čo spravia so zásobami. Do čoho sa budú obedy po novom baliť?

Prevádzkar trnavskej reštaurácie U právnika Michal Ostrožlík sa o novinke dozvedel od nás. Zmena ho poriadne zaskočila. „Telefonoval som hneď dodávateľovi a pre nich to je veľký chaos, ktorý nie je zorganizovaný. Bolo to veľké prekvapenie pre obe strany. Dodávateľ mi hovoril, že oni veľmi nechápu, čo teda platí,“ povedal nám. Ako opísal, len prednedávnom investovali do nového zatavovacieho prístroja, aby biele plastové škatuľky nahradili príjemnejšou alternatívou – hnedou miskou so zatavenou fóliou navrchu. Ani tá už však nové nariadenie nespĺňa. „Takže to bolo vlastne vyhodených 500 eur,“ dodal.

Reštaurácia denne rozvezie okolo 150 obedov, ich jedlo rozvážajú aj externé firmy. Na niekoľko týždňov ešte majú nakúpené zásoby starých obalov. Horšie je na tom dodávateľ. „Oni teraz spravili veľké naskladnenia, lebo očakávali, že bude lockdown a reštaurácie budú robiť viac rozvoz, a teraz nevedia, čo s tým,“ vysvetlil prevádzkar.

„Určite budeme hľadať cestu, ktorá bude najlepšia aj pre našich zákazníkov. Papierové obaly sú fajn, ale keď v tom máte voziť hranolčeky, je to také zmokvané. Potom tá kultúra gastonómie padá úplne. Určite budeme nariadenie rešpektovať, ale nemôže to byť takéto zbrk- lé. Keď ani dodávatelia, ktorí sa tým živia, mi nevedia povedať, čo bude,“ vysvetlil prevádzkar.

Parlament schválil zákon v polovici októbra. Jednotlivé zmeny nadobúdajú účinnosť postupne, ustanovenie o plastových obaloch platí od 1. decembra 2021. Ministerstvo životného prostredia však potvrdilo, že zásoby jednorazových plastových obalov ešte reštaurácie môžu vydávať do konca decembra. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je najlepší odpad ten, ktorý vôbec nevznikne. „Dvojnásobne to platí pri plastoch, ktoré sú už desaťročia veľkou záťažou pre slovenskú prírodu. Ale ak sme už takýto odpad vytvorili, je dôležité pripomínať si skutočnú hodnotu plastových odpadov a ich opakovanú využiteľnosť," zdôraznil minister Budaj.

Anketa Súhlasíte s koncom jednorazových plastov? Áno, určite. Je to neekologické. 79% Neviem, bude to chýbať. 3% Nie. Nemali to zakázať. 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Výrobca jednorazového plastového výrobku bude po novom povinný ponúknuť spotrebiteľovi opakovane po- užiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu, poprípade poskytnúť výrobok za úhradu. „Ide o výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť použitím hospodárskych nástrojov. Ide o zabezpečenie toho, aby sa plastové výrobky nahradili alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné, ale neobsahujú plasty," vysvetľuje ministerstvo životného prostredia. Znížiť sa tak má spotreba pohárov na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok, slamiek či nádob na potraviny.

O koľko si kvôli novým obalom za jedlo z reštaurácií PRIPLATÍME? Dozviete sa na ďalšej strane » » »