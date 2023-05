Za teplú stravu si výrazne priplácame. Ceny obedov sa medziročne zvýšili o 44 percent, dnes stojí priemerná porcia 8 eur. Najhoršie je to na východe krajiny a v hlavnom meste. Sumy gastrolístkov sa opäť zvýšia, no len o pár centov. Lekár vystríha, že vysoké ceny jedál a nízke príspevky spôsobia nárast ochorení.

Ceny obedov sa držia vysoko. Priemerné úhrady za obedy vo všetkých regiónoch štvrtý mesiac za sebou dosahujú osem eur. Zároveň ich medziročné porovnanie ukazuje, že za posledných 12 mesiacov stúpli regionálne takmer o 44 percent. Do týchto platieb stravovacou kartou sú zarátané vždy celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu. Informovala o tom spoločnosť Edenred na základe svojho prieskumu TRC index za marec 2023.

Spoločnosť uviedla, že k najväčšiemu medziročnému nárastu cien obedov, skoro o 44 percent, došlo v Trenčianskom kraji. V marci tohto roku tam priemerné platby dosiahli 7,90 eura, kým v minulom marci sa pohybovali na úrovni 5,50 eura. Takmer o tretinu (29,3 %) stúpli ceny obedov medziročne v Prešovskom kraji, a to na 8,28 eura zo 6,40 eura. Skoro o pätinu viac (19 %) si priplácajú stravníci v Banskobystrickom kraji, kde priemerné ceny vzrástli na aktuálnych 8,06 eura zo 6,77 eura, vyčíslila firma.

Zároveň doplnila, že nominálne najvyššie sumy za obedy sa v tomto marci platili v Košickom kraji, kde priemerný účet dosiahol 8,51 eura. Medziročne tam ide o nárast o 17,2 %. O 15 % stúpli ceny obedov za posledný rok v Nitrianskom kraji a o deväť percent v Bratislavskom. Účty vyššie o 8,5 % platia stravníci v Žilinskom a o 5,8 % v Trnavskom kraji, vyplynulo z dopytovania.

Na základe získaných údajov zároveň nominálne, o 2,40 eura medziročne, stúpli ceny najviac v Trenčianskom kraji. Nasledujú Prešovský (o 1,90 eura viac) a Banskobystrický kraj (o 1,30 eura viac).

Zdraženie si všimli aj Slováci. „Na cenách je inflácia dosť cítiť, ale doma sa neoplatí variť, aspoň mne, ktorý som sám. Aj dnes som bol na obede u kamaráta v reštaurácii. On varí zo slovenských potravín, takže nárast z nejakých päť na šesť eur je prijateľný. Ak si človek ide nakúpiť, doma si uvarí a musí ešte sledovať spotrebu, neoplatí sa to. Navyše ak človek niekedy zaplatil za nákup tri deväťdesiat a dnes to vyjde na sedem-osem eur. Jednoduchšie je ísť sa najesť do dobrej reštaurácie, kde človek vie, že dostane kvalitné a čerstvé jedlo,“ vysvetlil Ladislav.

