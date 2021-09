Až zajtra, 22. septembra, sa oficiálne začne jeseň. V obchodoch to však už teraz žije Vianocami. Výzdobu, dekoráciu a dračeky kúpite už takmer na každom kroku. Sieť predajní s darčekovým tovarom vytiahla vianočný tovar medzi prvými, už 22. augusta. Fotka, ktorú zverejnil jeden z nakupujúcich na stránke Nekŕmte nás odpadom, mnohých Slovákov pobúrila. Viacerí za skorým predajom sviatočného tovaru vidia plánované zatváranie obchodov.

„Myslím si síce, že je to zavčasu, ale teraz to beriem aj tak, že čo ak nás zase vláda zatvorí a predajcovia sa poisťujú, aby aspoň niečo predali,“ myslí si Janka. Podobne komentoval krok obchodníkov Ondrej: „Ja sa im ani nečudujem. Ak budú zasa všetko zatvárať, tak nech predajú aspoň niečo. Je na hlavu postavené predávať to už teraz, ale musíte pochopiť aj ich. Pri tejto vláde nevieme, čo čakať.“ Predzvesť lockdownu vycítil aj Ján: „Takže v tomto obchode vedia, že bude lockdown do Vianoc.“ „Tak aby všetci stihli nakúpiť, čochvíľa nás nepustia do obchodov,“ pridala sa Silvia.

Anketa Kedy zvyčajne nakupujete vianočnú výzdobu a darčeky? Nakupujem už v od septembra, aby som sa vyhol stresu 14% Niečo kúpim skôr, niečo na poslednú chvíľu 20% Väčšinou v decembri 49% Pár dní pred Vianocami 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na príspevok zareagovala aj predavačka z konkrétneho obchodu. Svojou odpoveďou všetkých špekulantov šokovala. „Neprekvapuje ma nijako tento príspevok, čo ma však prekvapuje, je hlúposť a nevedomosť niektorých ľudí, ako sa dokážu nad niečím takýmto pozastavovať. Keby sa radšej pozastavovali nad tým, prečo poniektorí ľudia nerešpektujú opatrenia a prichádzajú do interiérov bez rúška a aj po napomenutí nás vysmejú," tvrdí.

Potvrdila, že vianočný tovar už naozaj ponúkajú, no nejde o nič výnimočné. „Rok čo rok v tomto období k nám prichádzajú Vianoce v auguste, Veľká Noc v zime, školské potreby s nápisom ,hurá do školy´ na konci júna, keď sa deťom začínajú prázdniny. Nie je náš výmysel byť takto v predstihu, pretože vykladať a prezentovať ten tovar musíme (je to naša práca okrem iného), ale nie je to niekedy na škodu, preto vravím zákazníkom, nech nakúpia teraz, lebo potom už nebude. A ako vravím, kto chce, nech si kúpi, a kto nechce, nech si nekúpi, nikomu to nevnucujeme násilím, ale bez tých zbytočných komentárov a poznámok by sme sa zaobišli. A nie, nie je to preto, že sa máme zatvárať a ani preto, že to je pre neočkovaných. Ako to má firma nastavené, podľa toho sa riadime. A myslím si, že nie sme jediný obchodný reťazec, ktorý takto skoro vykladá vianočný tovar," dodala na záver.

