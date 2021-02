Obchody sú zatvorené už dlhé mesiace. Dnes v kamenných predajniach nekúpite okrem potravín, drogérie či liekov nič. Zväz obchodu preto vyzýva ,aby sa otvorili všetky predajne, a to potravinárske, ako aj nepotravinárske, za prísnych hygienických podmienok. „Za okolností, ktoré sú stanovené pre otvorené predajne - prísne hygienické pravidlá, teda prísnych 15 štvorcových metrov na jedného zákazníka. Toto je záležitosť, ktorá sa dá vykonať," zdôraznil prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.

Okrem toho, požadujú zrušenie nezmyselného pravidla, ktoré aj otvoreným obchodom zakazuje predávať baterky, zošity pre deti či oblečenie. „Posielajú do obchodov kontroly a chcú nás biť po hlavách za to, že predávame žiarovky. Volal mi nahnevaný muž zo Sniny, že je doma po tme, v dvoch izbách už nevie svietiť. Volala mi pani a nadávala mi za to, prečo nepredávame baterky a musí si ich ísť kúpiť na pumpu. Nuž také sú dnes pravidlá, to by sa malo zmeniť," skonštatoval Katriak. „Nemôžeme žiadať, ani očakávať, aby si ľudia kvôli jednej žiarovke objednávali donášku do domu z e-shopu,“ doplnil viceprezident ZO Pavol Konštiak.

Rovnako sa obchodníkom nepáči, že im hygienici posielajú do obchodov pozitívne testovaných ľudí. Vyhláška z pred 3 mesiacov hovorí, že aj človek, ktorý ochorie na koronavírus si môže ísť nakúpiť do najbližších potravín. „Neverili sme vlastným očiam, keď sme to čítali. Podali sme preto podnet na generálnu prokuratúru, ktorá nám dala za pravdu, ide o vedomé šírenie nákazlivej choroby. Je to normálne trestný čin," vysvetlil Katriak. O chorých, ktorí nemajú rodinu ani susedov, ktorí by im nákupy zabezpečili, by sa podľa obchodníkov mali postarať samosprávy.

Chorý, ktorí si ide nakúpiť tak neporušuje nariadenie, no ohrozuje ostatných nakupujúcich a taktiež zamestnancov. Podľa Konštiaka sú predavači a predavačky v prvej línii spolu s lekármi a učiteľmi a mali by byť čím skôr zaočkovaní. Nepáči sa mu, že parlament zaradil poľnohospodárov do kritickej infraštruktúry a predavačov nie. „Naši zamestnanci sú denno-denne vystavení nákaze. Vážim si prácu poľnohospodárov, ale ten dojič kráv má menšie riziko nákazy a dostane sa do kritickej infraštruktúry a naše predavačky, ktorým do obchodu chodia chorí ľudia, nie, tak to nepovažujem za spravodlivé. Urazilo nás to," uviedol Konštiak.

