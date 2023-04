Obchod, na ktorý sa dlho čakalo a ktorý sa nachádza v novej časti nákupného centra Eurovea, otvorí svoje brány pre verejnosť vo štvrtok 25. mája. Primark Eurovea ponúkne zákazníkom úžasné módne trendy vrátane najnovších letných „must-haves“, a to za dostupné ceny, navyše spolu s každodennými potrebami v oblasti dámskeho, pánskeho, detského a domáceho oblečenia, ako aj kozmetiky a doplnkov.

Otvorenie predstavuje významný míľnik v plánoch globálnej expanzie značky Primark, keďže Slovensko sa stalo jej 16. trhom na svete a 5. trhom v strednej a vo východnej Európe, teda v regióne, ktorý je naďalej kľúčovým pre rozvoj siete predajní tejto značky.

Primark Eurovea vytvorí pre miestnu ekonomiku viac ako 200 pracovných miest a naďalej robí nábor na množstvo pracovných pozícií v novej predajni – napríklad na pozície predavačov.

Prvá predajňa Primark v Bratislave, ktorá sa rozprestiera na dvoch podlažiach a má viac ako 3 660 štvorcových metrov, ponúkne skvelý zážitok z nakupovania, teda to, čím je Primark známy na celom svete. Zákazníci na Slovensku sa môžu tešiť na nákupy najnovších trendov a každodenných potrieb vrátane stále narastajúceho radu Primark Cares. Už teraz je 45 % odevov značky Primark vyrobených z recyklovaných alebo udržateľnejších materiálov, čo je súčasťou ambície spoločnosti Primark urobiť udržateľnejšiu módu dostupnú pre každého. V novom obchode sa budú nachádzať aj licencované kolekcie spoločnosti Primark vrátane značiek Disney a NBA.

„Sme veľmi radi, že v máji tohto roka môžeme prvýkrát priniesť známu a cenovo dostupnú módu značky Primark aj zákazníkom na Slovensku. Odpočítavanie do otvorenia novej Eurovey je v plnom prúde a my sme hrdí na to, že môžeme otvoriť našu prvú predajňu na tomto trhu v najväčšom nákupnom centre na Slovensku. Predajňa je už takmer hotová a my sa naozaj tešíme, že budúci mesiac otvoríme svoje brány a spoznáme našich nových zákazníkov. Veríme, že si našu ponuku zamilujú, či už ide o veci každodennej potreby, alebo letné trendy,“ hovorí Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.

„Sme veľmi radi, že sa exkluzívne zastúpenie módnych butikov a značkových predajní v Eurovea rozrastie o svetového lídra na trhu, značku Primark, ktorá je úspešná vo všetkých krajinách, do ktorých vstúpi. Znamená to pre nás veľký úspech a zároveň zvýšenie potenciálu obchodnej ponuky pre našich návštevníkov z celého Slovenska,“ dodáva Peter Korbačka, majiteľ Eurovea.

Stredná a východná Európa je pre spoločnosť Primark dôležitým rastovým trhom. Obchodný reťazec má v súčasnosti jeden obchod v Slovinsku a Rumunsku, dva obchody v Českej republike a štyri obchody v Poľsku, pričom tento rok plánuje otvoriť ďalšie dva obchody v Poľsku, a to v Magnolia Parku vo Vroclave a v Manufakture v Lodži, ako aj druhý obchod v Rumunsku v AFI Cotroceni v Bukurešti. V rámci ambicióznych plánov expanzie otvorí spoločnosť Primark v budúcom finančnom roku aj svoju prvú predajňu v Maďarsku, čím sa jej celkový počet predajní v strednej a východnej Európe zvýši na 13 na šiestich trhoch.

VIAC O ZNAČKE PRIMARK SI PREČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE