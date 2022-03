Podľa infektológa z bratislavských Kramárov sme práve na ceste k vrcholu piatej vlny. „Všetci sme dúfali, že v tomto čase budeme stabilne zostupovať z vrcholu štvrtej vlny a v nemocniciach si budeme môcť prvý krát od septembra 2021 vydýchnuť. Vírus nám ale zasa predviedol čo dokáže evolúcia. Vznikol subvariant Omikronu BA.2. Ten je asi 1,5x infekčnejší čo stačí na to, že vyvolá opätovný nárast počtu nových prípadov a žiaľ aj počtu hospitalizácií,“ opísal na svoj pohľad z praxe na Facebooku.



Nový subvariant je podľa Sabaku podobný ako pôvodný omikron - je menej smrtiaci než delta, no napriek tomu v nemocniciach dnes ležia aj pacienti so zlyhaním pľúc, mnohí na vysokoprietokovom kyslíku či na umelej pľúcnej ventilácii. „Áno aj omikron môže vyvolať zlyhanie pľúc a to aj u mladšieho inak zdravého človeka, rozdiel v porovnaní s deltou je len v pravdepodobnosti, s akou k tomu dôjde. Dobrá správa je, že prekonanie infekcie v minulosti a očkovanie nás pred zlyhaním plúc ochráni. Aj u nás v nemocnici sú pacienti so zlyhaním plúc takmer výlučne neočkovaní,“ priblížil Sabaka.

Anketa Akú máte skúsenosť s covidom? Už som ho prekonal/-a. 53% Zatiaľ sa mu úspešne vyhýbam. 47% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V čom ze najväčšia zákernosť nového subvariantu, čítajte na ďalšej strane >>