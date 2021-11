Hlavný hygienik Ján Mikas vo vyhláške určil: NOVÝ ZOZNAM prevádzok, kde môžu ísť aj neočkovaní! ×

Začali platiť nové, prísnejšie pravidlá. Napríklad do nákupných centier, ku kaderníčke či do reštaurácie pustia už len očkovaných a prekonaných. Úrad verejného zdravotníctva vo vyhláške vymedzil zoznam prevádzok a obchodov, do ktorých sa dostanú všetci. Ich počet vás šokuje!