Novinka, ktorá má motoristom uľahčiť život. Do ponuky diaľničných známok by mala k ročným, 365-dňovým, mesačným a desaťdňovým pribudnúť nová - jednodňová, ktorá bude platiť vo všetkých štátoch Európskej únie. Výhodou má byť najmä pre dovolenkárov, ale cena bude zrejme rozdielna podľa auta.

Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky odhlasoval Európsky parlament. Hlavnou myšlienkou má byť zamedzenie tomu, aby si vodiči prechádzajúci cez krajinu pár desiatok minút museli platiť týždňové či dokonca mesačné známky. „Zavádzame tzv. eurovignette, rovnaké pravidlá pre mýto na diaľničné úseky po celej Európskej únii," povedal europoslanec Ivan Štefanec (KDH).

Hlavnou výhodou bude, že si napríklad Slováci po ceste k „slovenskému moru“ nebudú musieť kupovať niekoľko diaľničných známok, ale bude im stačiť jedna na cestu tam a jedna na cestu späť. Pri dnešných cenách diaľničných známok zaplatíte za cestu po diaľnici do Chorvátska cez Maďarsko 14,10 eura za 10-dňovú známku. Ak si vyberiete trasu cez Rakúsko a Slovinsko, potrebujete známky v oboch krajinách – 9,60 eura stojí rakúska 10-dňová, Slovinci majú v ponuke len 7-dňovú za 15 eur, čiže ak budete dlhšie ako týždeň, musíte si kúpiť dve a celková cena sa vyšplhá takmer na 40 eur.

To všetko by malo odpadnúť po nástupe novej digitálnej jednodňovej známky, ktorá by mala platiť 24 hodín od aktivácie. Otázkou, ktorá teraz zaujíma všetkých motoristov, je cena tejto známky. Tá totiž nebude jednotná pre všetkých, ale má sa odvíjať od toho, či jazdíte na naftu, benzín alebo hybridný pohon. Cenotvorba bude založená na princípe „znečisťovateľ platí“ - jednoducho povedané, čím má automobil vyššie emisie skleníkových plynov, tým vyšší poplatok zaplatí. To pripadá najmä majiteľom starších áut diskriminačné.

Dopravný analytik Jozef Drahovský predpokladá, že cena jednodňovej známky by mohla byť pod 10 eur. „Známka, najmä v štátoch, kde sú nálepky, sa skladá z dvoch položiek. Nákladová cena za jej výrobu a predaj a potom cena za každý deň služby. Z toho je zrejmé, že jednodňová známka nebude stáť jednu desatinu desaťdňovej známky, ale viac. Ak sa zavedie penalizácia pre kategórie vozidiel s emisiami horšími ako EURO 6, tak cena bude ešte vyššia,“ hovorí.

Napríklad na Slovensku stojí 10-dňová známka 10 eur. „Jej cena je tvorená z 8 eur za vystavenie a 20 centov za deň služby. Pri 30-dňovej známke je to tiež 8 eur za vystavenie plus 20 centov za deň služby, čo spolu dáva cenu 14 eur. Pri tomto nastavení cenotvorby by jednodňová diaľničná známka mala stáť na Slovensku 8 eur plus 20 centov,“ odhaduje analytik Drahovský.

