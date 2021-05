Na plošné testovanie sme dali už takmer pol miliardy eur. Nájsť jedného pozitívneho človeka je stále nákladnejšie, keďže drvivá väčšina výsledkov je negatívna. Vláda napriek tomu povinnosť pravidelného testovania nezrušila.

Mobilné odberné miesta, tzv. MOM-ky majú zmluvy so štátom ešte minimálne do konca júna. Prevádzkovateľ mohol na jedno odberné miesto získať štedrú dotáciu až do 30-tisíc eur. O to zarážajúcejšie je, že nový štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz je v tomto biznise ako doma. Cez svoje dve firmy prevádzkuje zhruba 20 odberných miest. „Dávalo mi to ekonomický zmysel,“ priznal bez okolkov v rozhovore pre Denník N.

To, že jeho firmy zarábajú nemalé peniaze aj vďaka plošnému testovaniu, ktoré má pod palcom rezort, kde pracuje, mu neprekáža. V konflikte záujmov sa necíti. „Zákon mi dáva 30 dní, aby som sa s tým vysporiadal, a ja sa s tým vysporiadam. Momentálne o stratégii testovania nerozhodujem,“ povedal štátny tajomník rezortu.

Do funkcie ho nominoval nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Száz na poste pravej ruky ministra vystriedal Petra Stachuru.

