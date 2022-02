Ľuboš Lopatka doteraz pôsobil v rezorte ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) ako šéf štátnej akciovky MH Manažment. Podľa svojich slov sa mu tam podarilo vybudovať skvelý tím, ktorý bude zárukou kontinuity dobrých výsledkov firmy. „Za týchto podmienok by som bol vystavený riziku spohodlnenia a to nemôžem dopustiť,“ vysvetlil Lopatka dôvod zmeny.

Do nemocničnej skupiny Penta Hospitals sa vracia po piatich rokoch, predtým tu pôsobil ako šéf siete Svet zdravia. Teraz je jeho úlohou rozbehnúť novú nemocnicu. „Sme veľmi radi, že novú koncovú nemocnicu na bratislavských Boroch bude viesť Ľuboš Lopatka. O jeho vysokých manažérskych a ľudských kvalitách sme sa mali možnosť presvedčiť v minulosti ešte na úrovni vedenia nemocníc Svet zdravia. Teraz je hlavnou úlohou vytvoriť z Borov najlepšiu nemocnicu pre všetkých pacientov na Slovensku a v budúcnosti využiť jej potenciál na akademickú výučbu a výskum,“ zdôraznil Václav Jirků, partner skupiny Penta Investments.

Nový generálny riaditeľ hovorí, že jeho cieľom je zdravý a spokojný pacient, no nemenej dôležitá je zdravá firma. „Zisk je absolútne slušné slovo, nemocnice nevynímajúc, neslušná je strata. Pozrite sa, ako vyzerajú nemocnice, ktoré dlhodobo produkujú stratu. Zisk je potrebný v zdravotníctve, aby sa mohlo posunúť ďalej,“ zdôraznil nový šéf nemocnice.

To však neznamená, že by sa v Boroch malo šetriť na úkor pacienta. „Táto nemocnica bude disponovať najmodernejšími prístrojmi. To umožní oveľa efektívnejšiu liečbu, dokonca pri zvýšení kvality liečby pacienta. My chceme dať pacientovi lepšie, ako dostáva kdekoľvek inde. Lepšiu ekonomiku dosiahneme v tom, že keď nakupujeme pre 17 a po novom 18 nemocníc naraz, tak môžeme mať oveľa lepšie ceny,“ vysvetlil šéf Penta Hospitals International Martin Hrežo.

V nemocnici bude viac ako 30 medicínskych špecializácií vrátane modernej pôrodnice, urgentu, chirurgie, gynekológie, urológie. Súčasťou bude veľký onkologický program. Ročne plánujú uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií. Investícia dosahuje 240 miliónov eur.

Odpredaj nemocnice štátu podľa Václava Jirků nateraz nie je v hre. Ubezpečil, že pacientom všetkých zdravotných poisťovní sa v Nemocnici Bory bude poskytovať zdravotná starostlivosť hradená z verejného poistenia a bez doplatkov. Pacienti sa môžu predregistrovať on-line na webe nemocnice.

