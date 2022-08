Nový návrh vlády pripraví mnohých Slovákov o DESIATKY EUR mesačne: Doplatia na to matky aj ... ×

Novinka ministerstva zdravotníctva mnohých nepoteší! Vláda chce od januára budúceho roka zaviesť pre zamestnancov minimálne poistné. Novinka by v praxi znamenala, že najmenej zarábajúcim na dohodách či polovičných úväzkoch by mohli odvody stúpnuť mesačne aj o desiatky eur, čo by mohlo byť likvidačné najmä pre mamičky s deťmi.