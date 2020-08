Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť v závere augusta nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, a to najmä rodičom s deťmi. Ak ste si už však kúpili zájazd do menej rizikovej krajiny, nič rušiť nemusíte.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sľúbil, že do 1. septembra sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. „Tieto údaje budeme aktualizovať každé dva týždne," dodal šéf rezortu zdravotníctva.

Napríklad v Českej republike ide aktuálne o Prahu a okolie, v Chorvátsku medzi rizikové regióny pribudla Splitsko-Dalmatínska župa pri Jadranskom mori, kde dovolenkujú aj Slováci.

Aktuálny zoznam rizikových krajín a regiónov: Česko = Praha

Chorvátsko = Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko = Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Francúzsko = Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte

Belgicko

Malta

Holandsko = Noordholland, Sudholland

Írsko = Midlands, Mid-East

Dánsko = Midtjylland

UK = Grampian

Estónsko = Tartumaa, Harju Maakond

Minister upozornil, že počet nakazených výrazne stúpa napríklad v Nemecku, vo Francúzsku či v Španielsku. Okrem rizikových regiónov v Česku a Chorvátsku poukázal aj na rizikové poľské pohraničné regióny Sliezske a Malopoľské vojvodstvo.

„S výnimkou troch regiónov je Španielsko viac-menej celé rizikové, veľmi rizikové je najmä Katalánsko a okolité regióny. Takisto stúpa ochorenie aj vo Francúzsku, v Belgicku, na Malte, v Írsku, Dánsku, vo Veľkej Británii a v Estónsku,“ podotkol Krajčí.

