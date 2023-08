Zvýšené poplatky pre pacientov za využívanie pohotovostí a urgentov a skrátenie ordinačných hodín detských pohotovostí. To je riešenie aktuálnej krízy v zdravotníctve, na ktorom sa zhodli minister zdravotníctva Michal Palkovič s lekármi. Vyššími poplatkami chce štát zamedziť zneužívaniu pohotovostných služieb. Lenže mnohí pacienti ich nezneužívajú cielene. Kam treba ísť, keď vás prekvapí náhly zdravotný problém?

Pohotovosť, urgentný príjem alebo sanitka. Podľa čoho sa rozhodnúť a kde hľadať pomoc? Ľudia často nevnímajú rozdiel medzi pohotovosťami APS (ambulantná pohotovostná služba) a ÚPS (ústavná pohotovostná služba). Líšia sa nielen v ordinačných hodinách a vo výške poplatku, ale predovšetkým v druhu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú.

Výška poplatkov za neodôvodnené zneužívanie ambulantných pohotovostí či urgentov nemocníc by sa mala po novom zvýšiť 2,5-násobne. Terajší poplatok za využitie pohotovostí 2 eurá sa má zvýšiť na 5 eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.

Týkať sa to má nielen detských, ale aj klasických pohotovostí a urgentov pre dospelých. „Ukazuje sa, že zhruba 30 percent občanov Slovenskej republiky zneužíva systém ambulantnej pohotovostnej služby. Využíva sa nadrozmerne pacientmi. Tí často využívajú, že potom ráno nemusia ísť k svojim lekárom. To je čisté zneužitie systému, to si nedovolia ani v Nemecku, ani v iných vyspelých krajinách,“ upozornil šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Vo väčšine zariadení sa poplatok na pohotovosti aj urgente platí ešte pred vyšetrením. Ak vás následne hospitalizujú alebo uznajú, že ste prišli oprávnene, peniaze vám vrátia.

Dôležité je preto podľa pediatrov vzdelávanie laickej verejnosti v tom, kedy treba navštíviť ambulantnú pohotovosť či urgent. „Poprosíme rodičov, aby využívali zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú, vtedy, keď ju majú potrebovať. Aby navštevovali primárnych pediatrov počas dňa. Aby si nenechávali návštevu dlhodobých alebo nezávažných zdravotných ťažkostí na pohotovosť, pretože to sú miesta, ktoré majú byť určené tým, ktorí to akútne potrebujú, ktorým zlyháva zdravotný stav. A keď tam budú chodiť deti alebo rodičia s deťmi, ktoré to nepotrebujú, tak vlastne blokujú toho lekára pre tých, ktorí ho súčasne potrebujú,“ apeluje na rodičov odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová.

Príznaky dieťaťa a to, akú starostlivosť pri nich aktuálne potrebuje, si môžu rodičia overiť na portáli pediatridetom.sk, kde zverejnili „Manuál na určenie závažnosti stavu dieťaťa”, v ktorom si podľa veku dieťaťa a príznakov nájdete, ako postupovať. Pomoc získate aj na call centrách zdravotných poisťovní. Pediatri tiež pripravujú aplikáciu, ktorá má byť rodičom nápomocná.

