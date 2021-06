Slovenská lekárnická komora (SLeK) otvorila diskusiu o očkovaní ľudí v lekárňach. Jej cieľom je zmeniť očkovaciu stratégiu a dosiahnuť čo možno najväčší počet zaočkovaných.

„Očkovanie proti chrípke, ale aj ďalším infekčným ochoreniam vo verejných lekárňach, je samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy, pričom skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie," zdôraznil prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Malo by ísť najmä o dobrovoľné očkovanie dospelých, vakcinácia by sa netýkala detí ani ľudí so zdravotnými problémami. Tí by naďalej dostávali vakcíny v ambulanciách všeobecných lekárov.

Najnovšia štúdia Medzinárodnej farmaceutirckej federácie ukázala, že v krajinách s očkovaním v lekárňach postupne rástla zoačkovanosť populácie. „Napríklad v Portugalsku sa prostredníctvom lekárni zvýšil podiel prvýkrát očkovaných pacientov o 13 %, alebo nárast očkovaných oproti predchádzajúcej sezóne o 20 % majú zdokumentovaný v Yorkshire v Anglicku,“ povedala viceprezidentka SleK Miroslava Snopková.