V utorok ukázali PCR testy spolu s antigénovými 1 073 nových infikovaných. V sobotu pribudlo 1 015 nakazených a v piatok ich bolo dokonca až 1 155. Viac ako tri štvrtiny z nich boli neočkovaní. „V nemocniciach je hospitalizovaných 438 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň, viac ako 83 percent nie je zaočkovaných. Na JIS je 45 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 34 osôb,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Počet prípadov sa za týždeň zdvojnásobil a krivka bude stúpať hore. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OľaNO) odhaduje, že koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1 500 až 3 000 infikovaných koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi.

„Základná informácia je tá, že v nemocniciach pribúdajú vo viac ako 85 percentách nezaočkovaní pacienti. Očkovaní sú väčšinou vo vyššom veku a s pridruženými inými ochoreniami. Očkovanie ako také chráni pred ochorením a takisto aj pred hospitalizáciou,“ povedal minister Lengvarský. Nezaočkovaných nad 50 rokov zostáva Slovensku približne 780-tisíc a nezaočkovaných nad 70 rokov je približne 220-tisíc.

Delta mutácia, ktorá je na Slovensku prítomná takmer v 100 percentách vzoriek, sa vyznačuje vysokou infekčnosťou. Jeden nakazený môže ochorenie COVID-19 rozšíriť na ďalších minimálne štyroch ľudí. Keď sa delta mutácia porovná s alfa variantom, je riziko ťažkého priebehu spojeného s hospitalizáciou dvakrát vyššie. „Prichádzame do obdobia, keď sa každý musí chrániť sám. Opatrenia to pri delte nezvládnu, asi ani keby sa striktne dodržiavali. Stretnutie s deltou čaká každého. Udržujte sa preto fit, a ak ste neprekonali závažnejší priebeh covidu a nie ste plne zaočkovaní, tak vám prajem veľa šťastia, budete ho potrebovať,“ uviedol matematik Richard Kollár.

Delta variantu v tretej vlne neunikne nik. Vyššiu ochranu pred nákazou však majú ľudia, ktorí majú protilátky. „Takmer všetci, čo nie sú imúnni, sa časom premoria. Očakávam, že nemocnice sa zaplnia asi v októbri, prípadne na prelome októbra a novembra,“ predpokladá infektológ Peter Sabaka z Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Aj očkovaní sa môžu novým variantom nakaziť, u nás tvoria asi štvrtinu prípadov. Priebeh ochorenia však zvládajú oveľa lepšie, často celkom bez príznakov. „Vedci vyvíjali vakcíny preto, aby konkrétny očkovaný jedinec po infikovaní mal menej symptómov, ľahší priebeh a nižšiu možnosť úmrtia,“ upozorňuje analytik Ivan Bošňák z Dát bez pátosu.

