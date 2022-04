Vláda začiatkom apríla odobrila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prichádza s viacerými zmenami. Sprísnia sa tresty najmä za používanie telefónu a prekročenie rýchlosti v obci a mimo nej.

Prekročenie rýchlosti v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce najmenej o 60 kilometrov za hodinu sa má zaradiť aj medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. „Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas dvanástich mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovaciemu kurzu v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti,“ vysvetlila Marta Fabianová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Za tri takéto porušenia v priebehu roka vám teda môže byť odobraté vodičské oprávnenie.

Výška pokuty zostáva nezmenená. Ide o peňažnú pokutu vo výške 250 až 800 eur pri blokovom konaní a 500 až 1 000 eur pri riadnom konaní. „Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti,“ upozornilo ministerstvo vnútra na svojom účte na sociálnej sieti. „Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac),“ doplnili.

Najväčšou zmenou pre šoférov budú tvrdšie tresty a vyššie pokuty za používanie mobilného telefónu za volantom. Zaradí sa medzi závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Tentoraz už nejde len o obsluhovanie telefónu počas šoférovania, ale aj o jeho držanie. Jediný spôsob, ako je možné telefón používať, je systémom „hands-free“, teda voľné ruky. „Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ priblížila Marta Fabianová.



Dôležitou novinkou je zvýšenie minimálnej hmotnosti vozidla pri skupine B na 4,25 tony. Doteraz bola hranica stanovená na 3,5 tony. Táto zmena sa prijala pre elektromobily, ktoré sú ťažšie, a platí len pre vodičov elektromobilov či hybridných áut.



Mení sa minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia na autobus a nákladné auto. Táto zmena nastáva v súlade s európskou smernicou. Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia pre nákladné automobily (skupiny C a CE) sa znižuje z pôvodných 21 rokov na 18 rokov. Pre vodičov autobusov (skupiny D a DE) sa minimálny vek znižuje z 24 na 21 rokov. Šoféri autobusov so zrýchlenou základnou kvalifikáciou, budú povinní do dovŕšenia veku 23 rokov viesť autobus pravidelnej dopravy len na linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pripustil, že nižší vek vodičov autobusov a kamiónov môže zvýšiť riziko nehodovosti. Zároveň však pripomenul, že záujemca bude musieť absolvovať aj špeciálne školenia a skúšky. Ako objasnil, hlavným dôvodom zmeny vekovej hranice je nedostatok vodičov.



