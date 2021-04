Situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje, a to najmä vďaka dôslednému dodržiavaniu opatrení zo strany verejnosti. V čiernej farbe budú od zajtra už len posledné dva okresy! Pozrite, ako je na tom váš okres a ako často sa po novom musíte testovať.

Čierna farba a teda IV. stupeň varovania bude od pondelka platiť v okresoch Poprad a Kysucké Nové Mesto. V bordovej zóne ich bude 36, v červenej bude 39 okresov. Do najnižšieho I. stupňa varovania sa dostali dva okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.

Krajina ako celok naďalej zostáva v čiernej farbe, už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. „Pod hranicou 3000 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sme už niekoľko dní, ak udržíme pozitívny vývoj poklesu v číslach, postupne sa Slovensko môže prepnúť do tzv. bordovej farby už 19. apríla," informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

NOVÚ MAPU OKRSOV SI POZRITE » TU «

Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Kysucké Nové Mesto a Poprad.

V treťom stupni sa budú nachádzať Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice - okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica.

V prvom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.

