Nový covid automat, ktorý tento týždeň schválila vláda, priniesol pre okresy šancu spomaliť postup do horšej farby a tým sa vyhnúť prísnejším pravidlám. Podmienkou je zaočkovanosť aspoň 65 percent u ľudí nad 50 rokov. Analytik Ivan Bošňák upozornil, že s takto nastavenými pravidlami skončí väčšina Slovenska v tvrdom lockdowne.

Tretia vlna na Slovensku pomaly rastie na sile. Aktuálny týždeň je posledný, keď sú všetky okresy v zelenej farbe. Od pondelka bude 9 okresov v oranžovej farbe a v nasledujúcich týždňoch bude tento trend pokračovať. „Okresy budú v najbližších týždňoch postupne preraďované zo zelenej do oranžovej a potom do červenej farby. Tempo s tým spojeného sprísňovania opatrení nevieme odhadnúť, ale takto o mesiac COVID Automat preradí podľa nás väčšinu okresov do červenej farby," predpovedá aj Ivan Bošňák, analytik Dáta bez pátosu.

Každý okres má šancu spomaliť postup do horšej farby v prípade, že je zaočkovaných aspoň 65 percent jeho obyvateľov vo veku nad 50 rokov. Aktuálne túto podmienku spĺňajú však iba štyri okresy- Bratislava, Dunajská Streda, Pezinok a Senec. „Sú to len 4 okresy so 720-tisíc obyvateľmi, čo predstavuje 13% celkového počtu obyvateľov," dodal analytik.

Reálnu šancu v priebehu 5 až 8 týždňov dosiahnuť métu 65 percent môžu dosiahnuť len Galanta, Trnava, Komárno, Šaľa a Prešov. Určitú nádej majú aj Sabinov, Žilina, Trenčín, Skalica, Myjava, Dolný Kubín, Piešťany, Nitra a Banská Bystrica. „Sú medzi nimi všetky krajské mestá okrem Košíc. Košice majú dnes 59% s prvou dávkou a už sú v oranžovej farbe," dodal analytik.

