Do platnosti vstupuje nový covid automat a mapa Slovensko sa opäť prefarbuje. Po týždňoch, kedy boli všetky okresy zelené, pribudne na východe 9 oranžových. Reštaurácie, kaderníctva, fitnescentrá či kúpaliská si musia vybrať v akom z troch režimov chcú fungovať. Na niektoré miesta sa už neočkovaní nedostanú!

COVID automat bude mať po novom päť namiesto sedem farieb a to zelenú, oranžovú, červenú, bordovú a najhoršiu čiernu. Namiesto národného prístupu preferuje okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.

„Dôležité je to, že prihliadame na stav očkovanosti a nebudeme zavádzať celoslovenské opatrenia. Podľa súčasného stavu zaočkovanosti v hlavne v rizikovej vekovej kategórii 50 plus si myslím, že sú niektoré okresy na Slovensku, ktoré nikdy nevyjdú zo zelenej farby," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Automat zavádza pravidlo, že ak má okres zaočkovaných viac ako 65 percent ľudí nad 50 rokov, zníži sa pásmo, a teda prísnosť opatrení – o jeden stupeň. Pri zaočkovanosti ľudí starších ako 50 rokov nad úroveň 75 percent pôjdu opatrenia okresu nadol o dva stupne.

Najlepšie je na tom Bratislava s vysokou očkovanosťou, ktorý by ani nemala vyjsť zo zelenej farby. Naopak, prvých deväť okresov na východe prechádza zo zelenej do oranžovej farby, takzvaného stupňa ostražitosti.

V stupni ostražitosť budú okresy Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Pre tieto začínajú platiť prísnejšie opatrenia. Po novom sa majitelia reštaurácií, hotelov či fitnescentier budú musieť rozhodnúť, akú veľkú skupinu pustia do svojich prevádzok.

Podniky, služby, ale aj kostoly sa oddnes musia rozhodnúť, ako chcú fungovať. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Nový covid automat priniesol rozdelenie do troch skupín podľa toho, aké riziko nákazy hrozí. Najviac voľnosti ponúka skupina len očkovaných, kde je riziko šírenia covidu najmenšie. Menšie obmedzenia má skupina pod skratkou OTP - teda očkovaní, testovaní a po prekonaní covidu. V oboch režimoch musia prevádzky kontrolovať potvrdenia alebo covid pasy. Hlavný hygienik Ján Mikas už vo štvrtok vydal vyhlášku, ktorá to prevádzkam umožňuje.

V súčasnosti podľa Úradu verejného zdravotníctva stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež prevádzkovatelia stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu "čítať" digitálne COVID preukazy EÚ. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizovl, že od pondelka by už mala fungovať aj slovenská aplikácia na kontrolu covid pasov.

Prevádzky nemusia hlásiť, aký režim pre vstup návštevníkov zvolili. Musia však v priestoroch vyznačiť, ktorý režim platí a následne ho dodržiavať. Jednotlivé režimy môžu prevádzky striedať, ich trvanie nie je stanovené. Napríklad v kostoloch môžu spraviť jednu omšu len pre očkovaných a ďalšiu pre skupinu OTP.

Žiadne kontroly neplatia len v pri treťom režime. Prevádzky môžu púšťať hocikoho bez ohľadu na test, očkovanie či prekonanie covidu. V tomto prípade však kvôli najväčšiemu riziku šírenia koronavírusu platia tvrdé pravidlá. V deviatich oranžových okresoch na východe môžu v tomto režime otvoriť len terasy reštaurácií a aj to najviac pre 10 osôb.

