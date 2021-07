Už od pondelka 19. júla sa upravia pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Hneď v prvý deň po návrate sa budú môcť dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu.

Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť dva týždne. Vyplýva to z piatkovej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu.

„Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény,“ spresnila hovorkyňa úradu Daša Račková s tým, že toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky.

„Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok,“ doplnila. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti ochoreniu COVID-19 môžu podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Ak sa však tieto osoby stihnú vrátiť z dovolenky či inej cesty zo zahraničia do 19. júla do 6.00, nemusia ísť do karantény. Až odvtedy platí nová vyhláška, a tak sa pre tieto osoby vzťahujú pravidlá ešte tej starej. Tá očkovaných len jednou dávkou zvýhodňovala a nemuseli ísť do karantény.

