Nové povinnosti pre budúcich PENZISTOV? TOTO si nájdete v schránke alebo vám príde poštou!

Či sa vám to páči alebo nie, od mája je vstup do druhého piliera povinný. Sociálna poisťovňa preto všetkým, ktorých sa to týka, posiela informácie poštou alebo do eSchránky. Čo musíte urobiť vy?