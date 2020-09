Epidemiologická situácia šírenia koronavírusu sa na Slovensku zhoršuje. Pandemická komisia preto vymedzila ďalšie rizikové okresy a navrhla nové opatrenia. Hranice s Ukrajinou by sa mali zatvoriť, Česko sa zmení na červenú krajinu. Medzi oranžové krajiny pribudli aj Rakúsko a Maďarsko.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že prvú vlnu sme zvládli, no pri druhej už ľudia nechcú obmedzenia vo forme opatrení. „Situácia je taká, že pokiaľ nebudeme mať vakcínu, tak akékoľvek nadmerné zhromažďovanie, akékoľvek úzke kontakty, žiaľ spôsobujú to, že koronavírus sa nám šíri. Šíri sa nám tým efektívnejšie, čím sme v sociálnych kontaktoch my intenzívnejší,“uviedol po zasadnutí Pandemickej komisie. Tá zhodnotila epidemiologickú situáciu a určila ďalšie opatrenia.

Na semaforovej mape Slovenska pribudli červené a oranžové okresy. Všetky bratislavské okresy sú už vysoko rizikové, červené sú aj okresy Nitra, Tvrdošín, Michalovce a Stará Ľubovňa. Oranžových okresov je dvanásť, patria sem Senec, Pezinok, Malacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Puchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou.

Opatrenia v rizikových okresoch

V oranžových a červených okresoch sa odporúča zakázať návštevy v domovoch sociálnej starostlivosti. Odborníci ďalej odporúčajú, aby sa ľudia dali očkovať proti pneumokokom a chrípke a podľa možnosti neorganizovali rodinné oslavy.

Rúška na školách

Žiakom sa predlžuje povinnosť nosiť rúška aj v triedach. Povinnosť platí pre deti druhého stupňa základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl. Na prvom stupni je nosenie rúšok vysoko odporúčané.

Zákaz osláv s týmito výnimkami

Od stredy budúceho týždňa sa zakazujú oslavy a podujatia v reštauráciách či hoteloch. Výminku majú len svadby a kary. Menia sa aj podmienky pre športové kempy. Účastníci musia mať negatívny test nie starší ako 96 hodín, nesmú prejavovať príznaky respiračného ochorenia a a počas konania kempu musia dodržiavať spoločnú izoláciu.

Svadby do 30 ľudí

Ešte prísnejšie opatrenia sa spustia od 1. októbra. Svadby sa obmedzia zo súčasných maximálne 150 ľudí na 30 osôb. V zelených okresoch sa môžu konať hromadné podujatia do 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri. Pre oranžové a červené okresy povolia najviac podujatia do 100 osôb vonku a 50 ľudí vo vnútri.

Zdroje nákazy sú podľa odborníkov tri. Veľkú skupinu predstavujú ľudia prichádzajúci zo zahraničia a rizikových krajín. Ďalšou sú najmä zábavné aktivity ako diskotéky, bary, svadby, oslavy, konferencie či športové sústredenia. Tretia skupina nakazených sa dostala do kontaktu s niekým, kto už ochorenie COVID-19 mal.

