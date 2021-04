Už od štvrtka 29. apríla prichádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Zákaz vychádzania sa skracuje o hodinu, vonku tak môžeme byť až do 21.00. Nie všetci tiež od zajtra budú potrebovať test!

Vláda schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní. Ten súčasný sa totiž mal skončiť v stredu 28. apríla. Jeho predĺženie bude musieť ešte schváliť parlament. Je naň naviazaný napríklad zákaz vychádzania či zákaz dovoleniek v zahraničí.

Prichádza však aj k istému uvoľneniu. Doteraz platný zákaz vychádzania po 20:00 vláda predĺžila o hodinu, bude teda platiť od 21:00.

Na toto uvoľnenie okamžite zareagovali reštaurácie aj obchody. Predĺženie otváracích hodín potvrdili reťazce Tesco, Lidl, Kaufland aj Billa.

Do škôl bez testu

Od štvrtka žiaci ani rodičia nemusia ukázať v škole negatívny test. Bude sa to týkať škôl v okresoch, ktoré nie sú v čiernej farbe. V najhoršej fáze momentálne na Slovensku nie je ani jeden okres.

Vláda SR s účinnosťou od 29. apríla zaradila medzi výnimky zo zákazu vychádzania po novom aj cestu do školy a do školského zariadenia a cestu späť pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy, poslucháča jazykovej školy, výnimku na cestu do vysokej školy na účel prijímacieho konania a cestu späť a výnimku na cestu na účel sprevádzania vyššie uvedeného dieťaťa, žiaka alebo poslucháča a na cestu späť.

„Testovanie by podľa aktuálnych informácií malo ostať v tomto režime iba v čiernych okresoch a v ostatných okresoch by malo prebehnúť iba v prípade potreby v intervenčnej forme," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Znamená to, že školy sa už nebudú musieť testovať plošne, ale len v rizikových situáciách. Regionálni hygienici budú pravidelne sledovať situáciu v danej lokalite a keď uvidia nárast prípadov, môžu škole nariadiť pretestovanie žiakov a rodičov.

