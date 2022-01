Najväčšie výhody podľa nového covid manuálu budú mať kompletne zaočkovaní. „OP plus znamená, že človek je očkovaný treťou dávkou alebo je očkovaný dvomi dávkami a prekonal covid alebo má negatívny PCR test,“ vysvetlil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ľudia v tejto kategórii môžu ísť do fitnescentier, wellnessu, akvaparku či hotela. Taktiež smú navštevovať vysokorizikové podujatia ako oslavy, večierky, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach.

Výhody však pribudli aj nečkovaným. Oddnes sa rozširuje zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ – čiže pre všetkých bez rozdielu. Okrem potravín, lekární či drogérií tak môže ísť každý nakúpiť aj do predajní odevov a obuvi, obchodov s kancelárskymi a so školskými potrebami, s potrebami pre deti, do galantérií a textilu, stavebnín, predajní s inštalačným a elektroinštalačným materiálom, železiarstva, farieb-lakov, predajných miest diaľničných známok či knižníc.

Prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášok a obchody môžu mať otvorené od 5. do 22. hodiny.

Konečne sa dnes mohli plošne otvoriť aj plavárne či akvaparky, ale iba pre režim OP+. „Áno, otvorili sme brány našej prevádzky bazénov od 9. do 21. hodiny a saunový svet bude v prevádzke v štandardnom čase od 10. do 21. hodiny,“ uviedol trnavský akvapark.

Viac možností bude v režime OP, teda pre očkovaných a prekonaných. Títo ľudia budú môcť ísť do reštaurácie aj na nízko a stredne rizikové hromadné podujatia (divadlá, kiná, kostoly). Zúčastniť sa môžu aj na športových súťažiach či zápasoch. V režime OP budú fungovať napríklad prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo či detské kútiky.

Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) bude platiť v diaľkových spojoch, taxíkoch, na vlekoch či lanovkách.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v aktuálnej vyhláške rozdelil podujatia do troch skupín podľa rizikovosti. Na najrizikovejšie – ako oslavy, plesy či svadby – sa dostanú len osoby v režime OP+, a to v maximálnom počte 20. Na stredne rizikových podujatiach – návšteva kina spojená s konzumáciou, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom či divadelné predstavenia s občerstvením – platí režim OP a maximálne 25-percentné využitie kapacity alebo najviac 100 osôb. Medzi nízko rizikové podujatia patria návšteva kina bez konzumácie, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia. Tam môže byť využitých maximálne 50 % kapacity alebo najviac 100 osôb.

Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva aj naďalej, a to minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.

Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá. V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

