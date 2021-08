Česká analýza potvrdila to, o čom sa vo svete už dlhšie špekuluje. Protilátky po očkovaní postupom času klesajú. Na tento fakt upozornili už viaceré štúdie a rovnako to pripustil aj výkonný riaditeľ spoločnosti Pfizer, Albert Bourla, ktorý uviedol, že účinnosť vakcíny po šiestich mesiacoch klesne priemerne na 84 % percent. U ohrozených skupín obyvateľstva, ako sú ľudia so zníženou imunitou, ľudia po transplantácii alebo seniori, môžu protilátky klesať aj rýchlejšie.

Práve na poslednú menovanú skupinu sa zamerala česká spoločnosť Podané ruce. Do ich štúdie sa zapojilo 627 seniorov, ktorých krv otestovali na protilátky. Zistili, že viac ako 60 % z nich má v tele len veľmi slabé, alebo dokonca žiadne protilátky, a to iba 4 mesiace po druhej dávke vakcíny.

Do štúdie sa zapojilo 396 dôchodcov mladších ako 75 rokov a 231 starších. Najviac z nich bolo očkovaných vakcínou od Pfizer/Biontech, no zahrnuté boli aj Moderna, AstraZeneca a jednodávkový Janssen. Z analýzy vyplynuli štyri hlavné závery. „1. Hladina protilátok klesá s časom od očkovania a s vekom, 2. Pokles protilátok je razantný – až 60 % očkovaných má po 4 a viac mesiacoch od oškovania negatívne hodnoty, 3. Seniori, ktorý ochorenie COVID-19 v minulosti prekonali, dosahujú vyššie hladiny protilátok, ako tí, ktorí ochorenie neprekonali, 4. Stupeň ochrany sa líši aj v závisloti na druhu vakcíny – najhoršie dopadla AstraZeneca,“ informuje spoločnosť s tým, že úplne najhoršie hodnoty vyšli seniorom zaočkovaným Astrou, ktorí zároveň covid v minulosti neprekonali.

Autori štúdie preto vyzývajú komeptentných, aby rýchlo začali konať. „V Izraeli ponúkajú ľudom nad šesťdesiat rokov tretiu dávku vakcíny už teraz. A predbežné výsledky nášho skúmania tiež naznačujú, že booster shot (posilňujúca dávka) by mala byť pre zraniteľné skupiny k dispozícii už na jeseň. Vláda by mala mať preventívny plán predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb, kde bol najväčší počet úmrtí. Preočkovanie je samozrejme spôsob, ako rizikové skupiny ochrániť,“ uviedol Jindřich Vobořil, riaditeľ spoločnosti Podané ruce. Preočkovanie tretími dávkami ponukajú svojim občanom už aj Francúzsko, Nemecko, niektoré krajiny Blízkeho východu a od 1. augusta už aj Maďarsko. V blízkej dobe by ho cheli spustiť aj USA, Británia a Česko. Ako to bude u nás?

