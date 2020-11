Nová vyhláška hygienikov oddnes v platnosti: Zmeny na hraniciach, upravujú sa výnimky

Deti do siedmich rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Doteraz to platilo pre deti do troch rokov. Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.