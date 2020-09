NOVÁ štúdia potvrdila, čo účinne znižuje úmrtnosť na ochorenie COVID-19: Budete ŠOKOVANÍ!

Steroidy účinne znižujú úmrtnosť vážne chorých pacientov s ochorením COVID-19. Potvrdzuje to analýza štúdií, ktorá v stredu vyšla vo vedeckom časopise Journal of the American Medical Association.