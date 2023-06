Meteorológovia z americkej meteorologickej spoločnosti AccuWeather pravidelne uverejňujú dlhodobé predpovede na nadchádzajúce ročné obdobie a v týchto dňoch prišli aj s novou prognózou leta 2023.

Počasie v Európe počas posledných troch rokov ovplyvňoval fenomén La Niña. Ide o prúdenie vzduchu, ktoré má ochladzovací efekt a dočasne obmedzuje celosvetové otepľovanie. Napriek tomu sme sa minulý rok teplotným extrémom nevyhli. Ako sa však zdá, fenomén La Niña bude čoskoro minulosťou. Počasie na Slovensku by malo toto leto závisieť od javu El Niño, ktorý má presne opačný vplyv na počasie ako La Niña.

Tento jav sa na Slovensku vyskytuje každých 8 až 10 rokov. Zapríčiňuje ho vysoká teplota oceánov, ktorá ohrieva atmosféru a tá umožní vzduchu bohatému na vlhkosť stúpať a rozvinúť sa do dažďových oblakov. Najnovšia predpoveď na leto podľa AccuWeather hovorí, že tohtoročné leto bude síce teplé, no nemalo byť extrémne horúce s veľkými výkyvmi od dlhodobého normálu. Na rozdiel od minulého leta, keď nezapršalo, si toto leto pripravte dáždniky. „Minuloročné leto bolo v niektorých oblastiach Slovenska extrémne suché. Bolo by veľmi zvláštne, ak by sa rovnaká situácia po roku zopakovala," povedal nášmu denníku ešte v apríli klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško.

Minulý rok bolo na Slovensku extrémne sucho. Zdroj: František Iván

Podľa modelu NOAA bude tohtoročné leto teplé, no nie suché. Najviac daždivých dní a búrok má byť na strednom Slovensku. Pršať bude aj na západe, kde má padnúť viac zrážok, ako je priemer. Najnovšia predpoveď tiež hovorí, že od extrémnych teplôt by sme si mali toto leto oddýchnuť a skôr by sme sa mali držať priemerných letných teplôt, informuje iMeteo.

