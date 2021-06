Používanie výmenných lístkov bolo dočasne pozastavené z dôvodu pandémie. Teraz, keď sa situácia zlepšila, je čas sa k nim opäť vrátiť. „Všeobecný lekár vie najlepšie posúdiť, kedy treba konzultáciu u špecialistu a kedy nie. A zároveň má vďaka tomu prehľad o svojich pacientoch - túto kompetenciu by mal mať zachovanú,“ vysvetlila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.

Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa obnovila výmenné lístky od júna. „Výmenný lístok k špecialistovi je opäť potrebný od 1. júna 2021," potvrdil hovorca poisťovne Matej Neumann.

Ak ste poistencom súkromnej Dôvery, poisťovňa vám ešte tento mesiac uhradí vyšetrenie u špecialistu aj bez návštevy vášho obvodného lekára. „Poistenci Dôvery nepotrebujú výmenný lístok z špecialistov počas celého júna, vzhľadom na to, že naše aktuálne rozhodnutie, ktoré to umožňuje, je platné do 30.6.2021," informoval hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

