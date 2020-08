Nová povinnosť pre slovenské domácnosti: Za smeti si priplatíme a TOTO bude treba vytriediť!

K žltým, modrým a zeleným nádobám čoskoro pribudne nová farba - hnedé nádoby na zber kuchynského odpadu. Mestá a obce ich budú musieť zabezpečiť, a to aj pre ľudí v panelákoch. Domácnosti tak budú mať povinnosť navyše a zrejme si aj priplatia. Zabudnite na to, že šupy z ovocia či vajíčkové škrupinky budete hádzať do komunálneho odpadu. Na čo všetko sa treba pripraviť?