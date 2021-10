Epidemická situácia sa na Slovensku každým dňom zhoršuje. Sme oficiálne v tretej vlne pandémie. Prejaví sa to aj na sfarbení okresov od pondelka 4. októbra. Väčšina regiónov si opäť pohoršila, na Slovensku už nebude ani jeden zelený okres. Pozrite sa, ako je to u vás..

Od zajtra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 13 okresov. Červených bude 39 okresov a oranžových 27. Zelený už nie je ani jeden. „Výraznejšie sa zhoršila situácia v Kysuckom Novom Meste a Čadci," informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. Ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, tak región by mohol ísť až do čiernej farby.

V okresoch Stará Ľubovňa a Skalica došlo podľa Mišíka k stabilizácii. Výraznejšie nárasty podľa neho vidieť v okrese Detva, Stropkov a Svidník. „Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1200 denných prípadov. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov, čo je nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu," skonštatoval Mišík. Podľa neho nárast bol zaznamenaný aj medzi pacientmi na umelej pľúcnej ventilácii.

V oranžovej farbe skončila Bratislava, a to aj napriek tomu, že má vyše 75-percentnú zaočkovanosť u ľudí nad 50 rokov. Hlavné mesto sa vďaka tomu malo posunúť o dva stupne do zelenej farby, no od budúceho týždňa to neodporučil regionálny hygienik.

V červenej a bordovej farbe sú v interiéri povinné respirátory. COVID automat ráta v bordových okresoch aj s nočným zákazom vychádzania od 21.00 do 5.00. h. Na to je však ešte potrebné prijať núdzový stav, ktorý vláda zatiaľ nenavrhla.

V uplynulom týždni došlo k nárastu záujmu o očkovanie prvou dávkou. „Minimum pred dvoma týždňami bolo na úrovni 12 000 očkovancov za týždeň, uplynulý týždeň to už bolo 16 000 osôb," priblížil šéf IZA. V najohrozenejšej skupine ľudí nad 75 rokov je okolo 200 000 osôb, ktoré ešte nie sú zaočkované.

