Situácia sa radikálne zhoršuje a Slovensko sa dostalo do špičky krajín s najrýchlejším rastom nových prípadov. Za tri týždne sa zdvojnásobili výjazdy sanitiek, v nemocniciach leží viac ako 130 pacientov kvôli koronavírusu. Až v 90 % ide o neočkovaných ľudí a najmä okresy s nižšou očkovanosťou sa teraz prefarbujú do horších farieb.

Od budúceho týždňa sa na väčšine Slovenska musíme pripraviť na prísnejšie pravidlá. Prvých desať okresov sa podľa covid automatu prefarbí do červenej farby, teda do prvého stupňa ohrozenia. Prejdú doň okresy Bytča, všetky košické okresy, Krupina, Poprad, Skalica, Trenčín či Rožňava, ktorá je na tom kriticky, a sprísnenie pravidiel pocítila už od štvrtka 9. septembra.

Pripraviť sa treba aj na prísnejšie pravidlá. V červených okresoch je už v interiéri povinnosť nosiť respirátor, vonku treba rúško, vysoké školy môžu vyučovať prezenčne do 20 osôb alebo do 40 osôb. Na hromadných podujatiach v rámci režimu OTP dovolená kapacita maximálne 25 percent. Ak kapacita nie je určiteľná, platí maximálne do 150 osôb a povinný je aj zoznam účastníkov.

Neočkovaných do reštaurácie či kaviarne už pustia len s negatívnym testom či potvrdením o prekonaní ochorenia. Inak si jedlo či nápoj môžu vyzdvihnúť len cez okienkový predaj.

Svadby a oslavy

Pri svadbách môže byť v režime očkovaných najviac 50 ľudí vo vnútri a 80 v exteriéri. Ak sa v červenom okrese rozhodnú pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali covid-19), tak sa svadby môže zúčastniť najviac 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri a povinný je aj zoznam účastníkov. Bez kontroly covid pasov sú takéto oslavy zakázané.

Kostoly

Pri bohoslužbách taktiež platia iné limity. Kým v skupine plne očkovaných sa môžu bohoslužieb účastniť všetci, pri OTP treba dodržať naplnenosť maximálne 25 percent kapacity. V režime základ platí obmedzenie 1 osoby maximálne na 15 metrov štvorcových.

Návštevy v nemocniciach

Nemocnice môžu navštíviť len očkovaní, prípadne ak to povolí zriaďovateľ či riaditeľ zdravotného zariadenia.

Fitnescentrá

Vo fitkách môže byť maximálne 50 očkovaných osôb alebo jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V režime OTP môže byť vo fitku 10 osôb alebo jeden človek na 25 m2. Bez kontroly covid pasov sú zakázané. Pri bazénoch môžu očkovaní obsadiť 50 percent kapacity, ak si prevádzka zvolí režim OTP, tak len 25 percent kapacity.

Obchody

V obchodoch platí nariadenie dodržiavať 15 metrov štvorcových na osobu. Podobne to platí aj pre služby.

Reštaurácie

V reštaurácii môžu v režime očkovaných či OTP sedieť najviac 4 osoby pri stole alebo všetky osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi by mali byť 2-metrové rozostupy. Neočkovaných pustiť nemôžu.

