Slovenskí motoristi by sa mali pripraviť na ďalšie zdražovanie na čerpačkách. Ruská vláda ešte minulý týždeň vo štvrtok oznámila, že dočasne obmedzuje vývoz benzínu a motorovej nafty, aby sa vyhla ich nedostatku na domácom trhu. V konečnom dôsledku si to odnesie nafta.

Cena benzínu v Rusku vyletela na rekordnú úroveň a tankujeme ešte drahšie ako minulý rok. Čiastočne z dôvodu slabšieho rubľa, rastúcich globálnych cien ropy a opráv v rafinériách, ktoré obmedzujú dodávky.

Aj keď rozhodnutie ruskej vlády obmedziť vývoz benzínu a motorovej nafty Slovensko priamo neovplyvní, ceny na čerpačkách opäť vyskočia smerom nahor. "Rozhodnutie ovplyvní najmä Turecko, Čínu, Saudskú Arábiu, SAE, Brazíliu, Malajziu. Slovensko naftu z Ruska prakticky neimportuje," vysvetlil Boris Tomčiak, analytik Finlord. "Zákaz exportu nafty a benzínu z Ruska má však vplyv na globálny trh, čo spôsobilo i rast veľkoobchodných cien v EÚ. Na našich čerpacích staniciach sa to prejavilo a prejaví zdražením cca o 5 centov za liter," pokračuje analytik.

Prečo bude nafta drahšia ako benzín

Ohrozená je podľa Tomčiaka najmä cena nafty. "Cena nafty sa pravdepodobne zvýši nad cenu benzínu. Na veľkoobchodnom trhu je už teraz cena nafty výrazne vyššia. Len vďaka nižšej spotrebnej dani to na čerpacích staniciach ešte nie je vidieť. Zároveň prichádza zimná vykurovacia sezóna, v ktorej je nafta typicky drahšia pre vyššiu spotrebu vykurovacieho oleja," hovorí analytik. Nafta bola ešte počas leta o niekoľko centov lacnejšie, aktuálne je však rozdiel iba minimálny. Aj to by sa už malo čoskoro zmeniť.

Dokedy bude zákaz platiť?

Oznámenie ruskej vlády prichádza niekoľko týždňov potom, ako sa Moskva rozhodla predĺžiť dobrovoľné zníženie dodávok ropy na svetové trhy do konca tohto roka v koordinovanom kroku so Saudskou Arábiou, v snahe podporiť globálne ceny komodity. "Vláda zaviedla dočasné obmedzenie vývozu automobilového benzínu a motorovej nafty s cieľom stabilizovať domáci trh," uviedol vo štvrtok (21. 8.) kabinet, podľa ktorého má toto rozhodnutie stabilizovať ceny pohonných látok na domácom trhu.

Vláda nespresnila, aké opatrenia budú zavedené. Uviedla len, že obmedzenia pomôžu "nasýtiť trh s palivami" a znížiť ceny na čerpacích staniciach. Ruskí poľnohospodári v niektorých regiónoch nemohli zozbierať obilie pre nedostatok paliva pre poľnohospodárske stroje, informovali miestne médiá. Zdražovanie palív prichádza v čase, keď ruská centrálna banka varuje, že rast hospodárstva sa má v druhej polovici roku 2023 spomaliť, pričom inflácia prekročí cieľ banky na úrovni 4 %. (tasr)