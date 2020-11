Posledný novembrový víkend na Slovensko konečne okrem zimných teplôt dorazí aj snehová nádielka. Na naše územie sa v neskorších večerných hodinách začne presúvať studený front, informuje meteorologický protál imeteo.sk.

„Ten zároveň prinesie zrážky, ktoré budú spočiatku dažďové, v noci počas klesajúcich teplôt by sa však mali, aspoň v niektorých častiach Slovenska, meniť na snehové,“upresnili.

Snežiť ale nebude na celom území krajiny. Vločky by mali padať najmä na severe a východe Slovenska. Podľa imeteo.sk by malo malo napadnúť maximálne do troch centimetrov snehu, na krajnom severe do piatich centimetrov.

Trvalejšie sneženie však s najväčšou pravdepodobnosťou zatiaľ ešte nenastane. Netreba sa predčasne tešiť ani na lyžovačku. Minister dopravy Andrej Doležal oznámil, že EÚ chce strediská otvárať spoločne, aby sa vyhli mobilite ľudí. Predpokladá sa dátum 10. januára. Cez sviatky tak budeme doma.

