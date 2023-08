Aj keď olivový olej v obchodoch v posledných mesiacoch prudko zdražel, možno sa ho stále oplatí nakúpiť do zásoby. Do pultových cien sa totiž ešte naplno nepremietlo zdraženie na veľkoobchodnom trhu vyvolané suchom v južnej Európe. „V tomto roku bude skutočne nízka produkcia olivového oleja, je to dôsledok extrémne náročného pestovateľského roka v Španielsku. Výrazné sucho dramaticky znížilo úrodu olív najmä v Španielsku, ktoré je jednou z hlavných svetových producentských krajín. Následkom toho sa zvýšili ceny olivového oleja,“ objasnila situáciu Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Európska komisia odhaduje, že v Európskej únii sa v tejto sezóne vyrobí o 39 percent menej olivového oleja ako pred rokom, zatiaľ čo produkcia z tretích krajín by celkovo mala zostať viac-menej nezmenená. Dôvodom je nedostatok dažďa v Španielsku, Taliansku a Portugalsku. Prvá z troch krajín je najväčším producentom olivového oleja na svete, tento rok však bruselskí úradníci očakávajú pokles výroby o viac ako polovicu.

Kým v júli minulého roka sa jedna tona extra panenského olivového oleja obchodovala za niečo vyše 4 000 dolárov, o rok neskôr to už bolo 8 500 dolárov, ukazuje Graf dňa z dát Medzinárodného menového fondu. „Do konca roka môže nastať zdraženie až o 25 percent,“ upozornil Boris Tomčiak, investičný manažér spoločnosti Finlord. Spotrebiteľom preto poradil nájsť výhodnú akciu a nakúpiť si olivový olej aj na rok vopred.

Český analytik však očakáva ešte vyššie zdraženie obľúbenej prísady do zeleninových šalátov či iných jedál. „Dá sa očakávať, že rast cien sa prejaví aj na pultoch obchodov po tom, čo sa predajú zásoby z minuloročnej úrody,“ oznámil ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Dnes stojí liter olivového oleja približne 10 eur. Budúci rok by cena podľa analytika Tylečka mohla byť až dvojnásobná.

