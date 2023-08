Mnohí vedia, že s citrónom sa dá toho vyčistiť dosť. Je veľa aj takých, ktorí využívajú šupky z banána ako hnojivo do kvetín. Ale čo iné? Čo napríklad také, ktoré bežne jete v šalátoch či ako prílohy? Budete sa čudovať, ako pomáhajú aj v kuchyni!



ZEMIAK: Je najlepším prírodným odstraňovačom hrdze! Jeho hľuza totiž obsahuje kyselinu šťaveľovú, rovnakú zložku, ktorú možno nájsť v čistiacich prostriedkoch zakúpených v obchode. Vyskúšajte ho na svojom riade a môžete si ním vyleštiť aj striebro.



UHORKA: Máte chuť na chladivý uhorkový šalát? To je v poriadku! Ale ak ste boli doteraz zvyknutí šupku vyhadzovať, odteraz to nerobte! Môžete ňou totiž zotrieť napríklad pokreslené steny od detských pasteliek. A nevylievajte ani šťavu, ktorú uhorky pustili. Tú môžete použiť na vyčistenie zrkadla v kúpeľni – bude sa menej zahmlievať. A aby toho nebolo málo, uhorky sa skvele hodia aj na leštenie - potrite ňou povrch z nehrdzavejúcej ocele a uvidíte ten výsledok.

CIBUĽA: Rozohrejte rúru alebo gril, ktoré sú znečistené od pripálených zvyškov a rozkrojte cibuľu na polovicu. Odrezanou polovicou potrite znečistený povrch, uvidíte, že si poradí aj s tými najodolnejšími zvyškami. Enzýmy v cibuli sa pri kontakte s kyslíkom premenia na kyselinu sulfénovú, takže účinne bojujú so zuhoľnatenými zvyškami a mastnými usadeninami.

