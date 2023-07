Slnko, teplo, prázdniny, dovolenky! Leto je pre mnohých obdobím radosti, v iných ľuďoch však vyvoláva traumu pri predstave, že by ich mohli bodnúť drobučká včela či osa, a tak sa pobytu vonku radšej vyhýbajú. Mohli by totiž v tom lepšom prípade skončiť iba na pohotovosti. Bodnutie hmyzom, s ktorým sa počas života stretneme takmer všetci, môže u niektorých ľudí vyvolať ťažkú alergickú reakciu. V tom horšom prípade až smrť.

Bodnutie hmyzom je v lete pomerne časté. Otravujú nás komáre či ovady, ale tie nám „iba“ pijú krv a nevyskytuje sa pri ich pichnutí závažná alergická reakcia.

,,Ale máme tu bodavý hmyz, ktorý nás síce necicia krv, ale bodne nás žihadlom. Sú to včeličky, osy, sršne, ktoré keď do nás bodnú žihadlo, nastane menšia či väčšia reakcia, ktorá je prirodzená u každého, lebo do nás vbodnú jed. To, že miesto vpichu začervená, zapuchne a bolí, je normálne a problémy odoznejú do hodiny. Ale to nie sú život ohrozujúce reakcie,“ približuje rozdiel medzi cicavým a bodavým hmyzom profesor Martin Hrubiško z Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Zatiaľ čo teda u väčšiny ľudí sú reakcie na bodnutie mierne, u niektorých môže bodnutie blanokrídlym hmyzom vyvolať vážnu, až život ohrozujúcu anafylaktickú reakciu. „Príznaky anafylaxie majú rôznu podobu. Môžu sa prejavovať opuchom, žihľavkou, sťaženým dýchaním, nevoľnosťou či vracaním. U niektorých môžu dokonca spôsobiť zastavenie srdca a dýchania. Takáto reakcia si vyžaduje nielen urgentnú pomoc, ale i následnú liečbu,“ upozorňuje profesor Miloš Jeseňák, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.

