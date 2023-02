Ak sa chystáte do krajiny, v ktorej sa zemetrasenia často alebo občas objavujú, myslite na to už pred cestou. Vždy by ste mali presne vedieť, kde vo vašom príbytku je lekárnička a baterka a tiež si zopakujte aspoň základy prvej pomoci. Je tiež dobré vedieť, kde v budove sa nachádza uzáver plynu a elektriny a neukladať na police a skrine ťažké predmety, ktoré by počas zemetrasenia mohli popadať a spôsobiť vám zranenia.

Počas zemetrasenia je potrebné pri pobyte v budove ostať dnu, pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení totiž býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov. Dôležité je tiež zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným.

Čo je ideálna skrýša? „V budove rýchlo vyhľadajte vhodné miesto, postavte sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k oknu. Odporúčame ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet. Za žiadnych okolností nevstupovať do výťahu a na schodište,“ radí rezort.

Ak sa nachádzate vonku, mali by ste sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov a podobne. „Nezostávajte v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou pod portálom. Nepoužívajte otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,“ vystríha ministerstvo.

Pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastavte na otvorenom priestranstve a nevystupujte až do skončenia otrasov.

Po skončení zemetrasenia je potrebné opatrne opustiť budovy narušené otrasmi, vyhľadať alebo poskytnúť pomoc raneným, skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody. „Vodu by ste mali piť len prevarenú a snažte sa nepoužívať zbytočne telefón na vybavovanie osobných záležitostí, aby sa ostatní ľudia vedeli dovolať záchranárom či hasičom a najmä - nepodliehať panike,“ dodáva rezort vnútra.