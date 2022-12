Neviete, ako si vyzdobíte vianočný stromček tento rok? Skúste to podľa ZNAMENIA! ×

Sviatky lásky a rodinnej pohody sú tu! Samozrejme, čo by to bolo za Vianoce, ak by boli bez krásneho vysvieteného vianočného stromčeka? Viete, aký sa hodí práve vám?