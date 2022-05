Veľa z nás si už na novinku zvyklo, PET fľaše a plechovky nestláčame, poctivo ich prázdne nosíme späť do obchodov. Výška zálohy je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná, 15 centov za kus. Podľa počtu odovzdaných kusov vám automat zráta hodnotu a vydá lístok. Tu sa však začínajú nejasnosti.

Niektorí Slováci totiž doteraz netušili, že preplatenie lístka je časovo limitované. „Práve som zažil nemilú skúsenosť s vracaním zálohovaných fliaš. Nie vždy si človek spomenie, že má v peňaženke ešte nejaké lístky za zálohované fľaše a dnes som ich mal v peňaženke asi štyri. V Lidli mi po preukázaní pani dva zo štyroch vrátila s tým, že u nich platia iba 30 dní, pričom to nie je napísané ani na tom lístočku. Dávajte si pozor na tento dátum. Ani si nechcem predstaviť, koľko pätnásťcentoviek takto u nich skončí,“ napísal rozhorčený Jozef na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Obchod sa však bráni, platnosť lístkov vraj u nich limitovaná nie je. „Pravidlá sú vo všetkých našich 155 predajniach úplne rovnaké. Rozdiel môže byť iba v počte výkupných automatov, nakoľko v približne 80% predajní máme dva. Platnosť lístka so zálohou nie je časovo obmedzená. Lístok je možné uplatniť si iba v predajni, v ktorej bol vystavený,“ odpovedal hovorca reťazca Tomáš Bezák.

V diskusii pod Jozefovým príspevkom sa nazbieralo viacero nespokojných komentárov. „Je to trošku nedomyslené. Zavadzia mi to doma, lebo stlačiť sa to nedá, a keď to idem vrátiť, polovicu mi to nezoberie, lebo som to v ich obchode nekúpila. A to ja naozaj kupujem veci v plastoch len výnimočne,“ vyjadrila sa Mária.

Problém je v tom, že každý reťazec má vlastné podmienky zálohovania, ktoré sa v mnohom líšia. Oslovili sme preto najväčšie reťazce a zisťovali, aké majú pravidlá. V zásade platí, že v rámci reťazca sú podmienky zálohovania jednotné vo všetkých predajniach.

„Zálohovanie je medzi našimi zákazníkmi veľmi obľúbené, ich záujem o odovzdanie plastových fliaš a plechoviek vysoko prekračuje naše očakávania, ktoré sme si určili pred spustením povinného zálohovacieho systému. Za vrátené plastové fľaše a plechovky prostredníctvom zálohomatu dostane zákazník kupón s čiarovým kódom, ktorého finančnú hodnotu môže použiť počas platby za nákup pri pokladnici alebo si ho môže dať preplatiť pri našich zákazníckych informačných pultoch,“ vysvetlila hovorkyňa predajní Tesco Martina Polakovičová a dodala, že uplatnenie kupónov zo zálohomatu nie je v ich predajniach nijako časovo obmedzené, čiže zároveň na kupóne nie je uvedená žiadna platnosť kupónu.

Tesco ponúka aj možnosť navyše. „Kupóny vydané zo zálohomatov v našich predajniach je možné uplatniť vo všetkých predajniach Tesco po celom Slovensku bez ohľadu na to, kde boli vytlačené,“ doplnila Polakovičová.

