Hnačka nie je ochorenie, ale väčšinou reakcia nášho čreva na zápal, ktorý spôsobuje rad faktorov. Môžeme si to vysvetliť na jednoduchej rovnici: pôvodca → zápal → hnačka. Príčinou hnačky je zápal, ako prvotná obranná reakcia nášho imunitného systému na pôsobenie pôvodcov. Pôvodcom môže byť vírus, baktéria, pleseň, ale aj lepok či laktóza pri potravinovej intolerancii. Hnačka je teda prejavom zápalu, rovnako ako plynatosť, nadúvanie či teplota.

Preto aj zima je pre pôvodcov rovnako živnou pôdou ako teplejšie dni. Nech vás hnačka zastihne v akomkoľvek období, spoľahnite sa na účinky zdravotníckej pomôcky Tasectan, ktorá rýchlo rieši nielen prejavy, ale aj príčiny hnačky.

Vyberte si komplexné riešenie

Ako sme už spomenuli, väčšina prípravkov proti hnačke rieši len jej prejavy a to častú a vodnatú stolicu. Neriešia príčinu a to zápal. Iné prípravky fungujú na princípe ničenia pôvodcov, čo však tak isto nerieši zápal.

Zápalu, ktorý napáchali pôvodcovia, sa nezbavíte bez pomoci z hodiny na hodinu a dokonca ani do jedného dňa. Regenerácia zapáleného čreva, ktoré nepozvaní hostia či rôzne intolerancie spôsobili, potrebuje svoj čas. A Tasectan to zvládne.

Zápalové látky obsahujú vo svojej štruktúre bielkoviny. Unikátne spojenie tanínu a želatíny obsiahnuté v tomto prípravku neutralizuje zápal tak, že tanín sa naviaže na bielkoviny zápalových látok, vyzráža ich, zmení ich štruktúru, a nakoniec sa stolicou vylúči von z organizmu. „Na liečbu hnačky môžeme použiť viacero liekov bežne dostupných v našich lekárňach. Ochrániť črevnú sliznicu, vyriešiť príčinu a prejavy hnačky však dokážu preparáty na báze tanínu a želatíny, napríklad tanát želatíny. Tanín, svojím mechanizmom účinku, potláča a neutralizuje zápal v čreve - pravú príčinu hnačky. V kombinácii so želatínou zabraňujú usídleniu patogénov na sliznici čreva. Tanát želatíny teda rieši príčinu hnačky a súčasne aj jej prejavy (častú a vodnatú stolicu). “ radí MUDr. Martin Matejka.

Zapálené črevo potrebuje ochranu

Tasectan zároveň obnovuje fyziologickú funkciu črevnej steny, a to tým, že na nej vytvára špeciálny ochranný film. Vrstva je pritom taká priedušná, že Tasectan môžete bezpečne užívať spolu s inými liekmi, keďže neovplyvňuje ich vstrebávanie ani účinok (napríklad s antibiotikami, s liekmi na srdce, proti bolesti či s antikoncepciou). Čo však tento ochranný film neprepustí, sú molekuly vírusov či bakteriálnych jedov, ktoré cez tanát želatíny k bunkám čreva skrátka nepreniknú. Črevo ochránite aj tak, že sa počas liečby zápalu vyhnete určitým potravinám a nápojom. „Poškodené bunky črevnej sliznice a bežné baktérie nie sú schopné spracovať niektoré súčasti potravy, preto pri nedodržiavaní diétnych opatrení dochádza častokrát k zhoršeniu prejavov zápalu, k zhoršeniu hnačky,“ dopĺňa doktor Matejka.

Prevencia nadovšetko

Pri infekčnom ochorení čriev je nevyhnutné v rámci domácnosti dodržiavať prísne hygienické pravidlá, aby sa vírusom či baktériou nenakazili zvyšní členovia domácnosti. Samozrejmosťou je časté umývanie rúk, používanie vlastných hygienických potrieb, ako zubná kefka či uterák, ale aj vlastný tanier, príbor či pohár. Tieto pravidlá by mali byť dodržiavané za každých okolností, aby sme preventívne zabránili šíreniu akejkoľvek infekcie medzi jednotlivými členmi domácnosti. Hnačke a podráždeniu čriev počas sviatkov vieme predísť aj tým, že budeme potraviny navzájom uvážlivo

kombinovať. Vyvarujme sa tiež konzumácii tepelne neupraveného mäsa a rýb. Problémové môže byť tiež veľké množstvo sladkostí (najmä u detí) či nedostatočne umyté ovocie alebo zelenina.

Tasectan je vhodný už od narodenia

Zdravotnícku pomôcku Tasectan môžu užívať všetky vekové skupiny vrátane novorodencov. Pre najmenšie detičky až do veku 14 rokov je vhodná prášková forma bez vône, farby a chuti. Netreba sa obávať, že dieťa by dávku Tasectanu neužilo, pretože Tasectan vo forme prášku stačí rozpustiť napríklad v materskom mlieku alebo čaji, či šibalsky zamiešať do banánu. Pre deti nad 14 rokov a dospelých je Tasectan dostupný vo forme kapsúl. Viac informácií nájdete na www.tasectan.sk