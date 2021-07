Diskriminácia neočkovaných či ochrana verejného zdravia? Nezaočkovaní, ktorí chceli prísť na Slovensko od 9. júla, museli ísť povinne do 14-dňovej karantény. Nepomohol im ani platný negatívny test, a teda doklad o tom, že nie sú nakazení koronavírusom. Karanténu mohli ukončiť najskôr na piaty deň negatívnym PCR testom, za ktorý si navyše musia zaplatiť približne 60 eur.

Prísna vyhláška spustila vlnu protestov, kritizovali ju aj opoziční politici. Všetkým nespokojným dal teraz za pravdu Ústavný súd SR, ktorý tvrdí, že ak je očkovanie dobrovoľné, nemôžeme trestať ľudí, ktorí sa rozhodli neočkovať. Čo sa zrušilo a aké pravidlá budú platiť?

Vláda chcela zakročiť razantne pre infekčnejší delta variant, ktorý sa šíri vo viacerých európskych krajinách. Od 9. júla sa dvojtýždňovej karanténe vyhli len očkovaní či ľudia, ktorí prekonali covid a mali o tom potvrdenie. Ešte prísnejšie pravidlá mali začať platiť od 9. augusta, po uplynutí prechodného obdobia. Izolácii by sa vyhli len ľudia s plnou imunitou, teda plne očkované osoby, ktorým od poslednej dávky uplynuli aspoň dva týždne.

Ako prví sa proti novým pravidlám vzbúrili neočkovaní pendleri, ktorí podľa vyhlášky potrebovali PCR test každých sedem dní. Od júla si však všetci za testy musia platiť a štvorčlennú rodinu to mesačne môže stáť až 1 000 eur! Nespokojní Slováci žijúci v pohraničí v reakcii na tieto opatrenia zablokovali viaceré hraničné priechody. „Nepustia ma do roboty, hoci to mám len pár kilometrov. Zachádzajú s nami ako so zverami. Keď ma nechcú pustiť do práce, prestanem platiť dane na ich platy,“ povedala na proteste na hraniciach rozčúlená Martina.

Zároveň začali zahraniční turisti Česi, Poliaci aj ďalší húfne rušiť dovolenky na Slovensku. Nemalo pre nich význam, aby docestovali a museli sedieť v karanténe namiesto potuliek po Tatrách či kúpaní sa v akvaparkoch. Hotelieri a prevádzkovatelia v gastre boli z toho zúfalí a volali po zmene.

