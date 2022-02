Od soboty 5. februára Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyhláškou ruší OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia tak už nebudú kontrolovať, či sú ich zamestnanci očkovaní, prekonaní alebo neočkovaní. Tí sa museli v takom prípade pravidelne testovať.

„S účinnosťou od 5. februára sa ruší povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia tak už nebudú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú,“ informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Úrad verejného zdravotníctva však naďalej odporúča, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali. Len tak môžu medzi pracovníkmi odhaliť nakazených.

„Zamestnávateľov i zamestnancov zároveň žiadame, aby na pracovisku naďalej dodržiavali stále platné protiepidemické opatrenia, napríklad dôsledné nosenie respirátora,“ doplnila.

Menia sa aj pravidlá pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Od 5. februára budú zaradení medzi osoby v osobitnom režime. Znamená to, že aj v prípade pozitívneho výsledku testu budú môcť nastúpiť do práce, ak to bude nevyhnutné.

Nesmu však mať klinické príznaky ochorenia, musia nosiť respirátor, používať rukavice, dezinfikovať a obmedziť pohyb na pracovisku na čo najmenšiu možnú mieru.

