Do nemocnice či k lekárovi už len očkovaní! Neočkovaní sa k pomoci nemusia dostať, ak sa nepreukážu negatívnym testom na koronavírus alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Toto usmernenie z ministerstva zdravotníctva zatiaľ nie je povinné. Nemocnice či ambulancie lekárov sa môžu samy rozhodnúť, či k takémuto kroku pristúpia. Už teraz sa však ozývajú rozhorčené hlasy pacientov z celého Slovenska. Pani Danielu odmietli bez testu vyšetriť na detskej pohotovosti s 5-mesačným dieťaťom v horúčke!

Už 8. septembra začalo platiť usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré umožňuje vpustiť do nemocnice či ambulancie len zaočkovaných alebo pacientov s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín. Lekár alebo zariadenie sa majú sami rozhodnúť, aký režim si zvolia. Povinný test môžu od pacienta vyžadovať všeobecní lekári, doktori špecialisti, zubári, poliklinika, zdravotné stredisko, ambulancia aj nemocnica.

Anketa Je správne, ak lekár pýta od neočkovaného negatívny test? Lekári majú na výber, ak majú veľa chorých, je to pochopiteľné. 2% Medzi chorými sa covid šíri najrýchlejšie, takže áno. 23% Mali by vyšetriť všetkých bez rozdielu. 66% Je to obyčajná buzerácia ľudí. 9% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Závisí len od príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako sa k danej situácii postaví a čo pacientom umožní. Neočkovaní možno budú musieť opakovane absolvovať test. Za antigénový však treba zaplatiť od 5 eur vyššie. Ľudia tak minú z vlastného vrecka nemálo peňazí.

Pravidlá sa týkajú aj zamestnancov zdravotníckych zariadení. Tí nezaočkovaní, ktorí nemajú ani potvrdenie o prekonaní covidu, musia na testy chodiť každé tri dni.

Viacerých Slovákov už táto novinka pobúrila. Mnohí sa nedostali na pravidelné preventívne prehliadky, niektorí dokonca ani na pohotovosť. Neočkovanej mamičke Daniele (37) z Nitry nechceli bez testu vyšetriť 5-mesačnú dcérku v horúčkach na detskej pohotovosti.

FOTO Daniely (37) a jej dcérky: Kliknite TU

„Moja dcérka mala teplotu 39, 8 °C. Nedarilo sa mi teplotu znížiť, tak sme šli na pohotovosť. Sestrička sa najskôr spýtala, či sme OTP, tak som povedala, že nie, ale keď treba, ja na test pôjdem. Ale ona trvala na tom, aby som dala testovať aj 5-mesačnú dcérku, čo som odmietla. Takže prvej pomoci sme sa nedočkali. Malú som zobrala domov, dávala som jej obklady, zábaly a modlila sa k Pánu Bohu, aby jej teplota klesla,“ opísala svoju skúsenosť.

Dcérke sa nakoniec polepšilo, no z celej situácie zostala Daniela poriadne znechutená. „Je to všetko o buzerácii a rozdeľovaní ľudí. A prosím, netvrďte mi, že sú to nariadenia, pretože kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod,“ dodala rozhorčená mamička.

Čo na to hovorí ministerstvo: Čítajte na ďalšej strane >>>