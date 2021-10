Rekordných vyše 4 000 nových prípadov koronavírusu za jediný deň a už vyše 1 000 hospitalizovaných pacientov urobili svoje. Nemocnice hromadne ohlasujú presun lekárov a sestier na covidové oddelenia, čo zákonite znamená odklad iných výkonov či operácií. Komu hrozí, že ho ani nevyšetria, a čo robiť, keď sa to stane vám?

V stredu úrady zaznamenali doteraz najviac nových prípadov v tretej vlne za jeden deň. PCR testy odhalili 3 480 nakazených, ďalších 610 osôb vyšlo pozitívne po antigénovom testovaní. Potvrdzuje sa, že väčšina nových prípadov je medzi nezaočkovanými – vyše 70 percent. V nemocniciach je 1 040 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň, z nich nemá plné očkovanie až 80 percent pacientov. Na JIS je 113 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 123 ľudí.

Tieto počty donútili nemocnice k ráznym krokom. Mnohé sa zo dňa na deň musia zmeniť na tzv. červené, ako si to pamätáme z druhej vlny pandémie. Pacientom, ktorým to až tak nesúri, preložia vyšetrenia či operácie. Najväčšia nemocnica na Slovensku zavádza nový režim oddnes. „Univerzitná nemocnica Bratislava od štvrtka 21. 10. 2021 plánuje z dôvodu pribúdajúcich pacientov na covid oddeleniach pristúpiť k preloženiu niektorých plánovaných operačných výkonov," informovala hovorkyňa Eva Kliská.

Nemocnica priznáva, že na covidové oddelenie potrebuje hlavne lekárov a sestry so špecializáciou v intenzivistickej medicíne, ktorí sa budú starať o pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Zároveň nemocnica vyčlení viac lôžok s napojením na kyslík pre ľudí s ťažkým priebehom covidu.

Hovorkyňa zdôrazňuje, že operácie sa budú odkladať iba vo výnimočných prípadoch a každého pacienta vyhodnotia individuálne. Vážne diagnózy a akútne stavy nebudú nijako obmedzené. „Uvedené opatrenie je realizované v záujme ochrany zdravia pacientov aj samotného personálu a tak, aby odsun nemal vplyv na zhoršenie zdravotného stavu pacienta ani ohrozenie jeho zdravia,“ podčiarkla Kliská.

Na podobné obmedzenia sa musia pripraviť aj pacienti v ďalších mestách. „V závislosti od charakteru výkonu a podľa typu pracoviska dochádza v niektorých prípadoch k odloženiu plánovaného výkonu, vzhľadom na postupné vyčleňovanie kapacít niektorých pracovísk pre covidových pacientov. Zatiaľ sme však nemuseli obmedziť neakútnu operatívu ako celok,“ povedal výkonný riaditeľ Univezitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

Všetky zariadenia sa zhodujú, že obmedzenia sa v žiadnom prípade nedotknú neodkladných operácií, onkologických pacientov a pôrodov. „Zdôrazňujeme, že odkladané sú operácie resp. hospitalizácie, ktoré z medicínskeho hľadiska znesú odklad, teda nespôsobia zhoršenie zdravotného stavu pacienta," potvrdila hovorkyňa trenčianskej fakultnej nemocnice Martina Holecová.

K čiastočnému obmedzeniu plánovaných operácií museli tento týždeň pristúpiť aj v banskobystrickej Roosveltovej nemocnici. „Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a zvyšujúci sa počet kriticky chorých pacientov. Veríme, že sa situácia čo najskôr stabilizuje,“ uviedlo zdravotnícke zariadenie.

Paradoxne v Prešovskom kraji, kde je situácia najhoršia, zatiaľ operácie neodkladajú. „Zatiaľ sa plánovanú operatívu snažíme vykonávať, ale ak to takto pôjde ďalej, od budúceho týždňa nebudeme mať jednak miesto pre ventilovaných pacientov, ani dostatok personálu," potvrdil nám riaditeľ bardejovskej nemocnice a zároveň šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Dodal, že s niektorými covidovými pacientmi im pomohli iné zariadenia. Previezli ich do Banskej Bystrice či do Vyšných Hágov.

