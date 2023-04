Od 3. apríla sú pre pacientov dostupné prvé špecializované nemocničné ambulancie, rádiologické oddelenie a pracovisko radiačnej onkológie. Nasledovať bude jednodňová zdravotná starostlivosť. V máji sa spustí operačný program s hospitalizáciami v lôžkovej časti nemocnice, začiatkom júna bude otvorená pôrodnica s neonatológiou. Na jeseň plánuje Nemocnica Bory spustiť aj urgentný príjem a pracovisko dialýzy.

Práve nová pôrodnica je to, na čo mamičky nielen z hlavného mesta už roky čakajú. Mnohé z tých, ktoré nemali na to, aby si priplatili za súkromnú kliniku či pôrodnicu v zahraničí, si na veľký deň nespomínajú práve v najlepšom. Nad plesňami na stenách, nekvalitným jedlom či podráždeným personálom by sa ešte dali prižmúriť oči, no azda najhorším zážitkom je nedôstojné rodenie v boxoch oddelených len plachtami a spoločné záchody či sprchy. Všetko bežné sa považuje za nadštandard.

Pre mnohé budúce mamičky by sa to malo už čoskoro zmeniť. Novú pôrodnicu na Boroch síce otvoria tento rok v júni, no už počas mája budú môcť budúce rodičky absolvovať predpôrodnú prípravu. Záujem o novootvorenú pôrodnicu je podľa hovorcu siete nemocníc Svet Zdravia Tomáša Kráľa vysoký. Odrodiť na Boroch by už teraz chcelo 1 000 žien, ktoré lákajú nové priestory, ale aj ubytovanie v jednolôžkových izbách s vlastnou sprchou a toaletou a to bez príplatku.

Sprievod rodičky je samozrejmosť

V nemocnici sa nachádza osem pôrodných sál a v ich tesnom susedstve budú pri plnej prevádzke dve sekčné operačné sály, jedna pre plánované cisárske rezy a druhá pre urgentné. „Pôrod bude prebiehať v osobitnej pôrodnej izbe hotelového typu s vlastnou toaletou pri zachovaní vysokého stupňa intimity. Takýchto pôrodných izieb bude v pôrodnici Bory až osem. Žiadne prechodné miestnosti či rodenie v spoločných priestoroch, kde sú rodičky od seba oddelené len paravánom, s čím sa ženy stále stretávajú v niektorých pôrodniciach na Slovensku,“ informuje nemocnica.

Pôrodnica bude uplatňovať moderné metódy ako bonding, priloženie dieťatka na hruď mamičky hneď po pôrode a priloženie dieťaťa k prsníku už v pôrodnej izbe, či rooming in, bábätko je na izbe spoločne s mamičkou, aby mal novorodenec blízky fyzický kontakt s matkou od prvých chvíľ po narodení. Spoločne s mamičkou a bábätkom bude môcť byť na jednej izbe ubytovaný aj otec či iná blízka osoba. Nemocnica sa postará o matku a dieťa aj prvé týždne po prepustení z pôrodnice.

