Zdravotníctvo je už len krôčik od kolapsu! Nemocnice po celom Slovensku delia od masívneho odlevu lekárov iba dva týždne a výpovedná lehota plynie viac ako dvom tisícom lekárom. Tí predložili vláde svoje požiadavky, na čo rezort zdravotníctva vypracoval memorandum s ich plánovaným plnením. Dokument však podľa šéfa odborárov obsahuje iba vágne sľuby. Ako sú nemocnice pripravené na masívny odchod lekárov a ako na to doplatia pacienti?

Ak sa nič nezmení, v decembri odhodí biele plášte viac ako dvetisíc lekárov! Doktori, ktorí podali výpovede na konci septembra, majú posledné dni na to, aby ich stiahli. Ak sa s vládou nedohodnú, 1. decembra ich pracovné pomery v nemocniciach skončia.

Katastrofický scenár pre naše nemocnice začína naberať reálne kontúry. Lengvarského ministerstvo vraj robí všetko preto, aby k najhoršiemu nedošlo. Nemocnice však musia byť pripravené na všetky scenáre. „Urgentná zdravotná starostlivosť, do ktorej patrí aj pôrod, musí byť poskytovaná, to bude absolútna priorita a vyplýva to aj zo zákona. Ďalšie scenáre sa budú odvíjať od jednotlivých regiónov a možností iných nemocníc túto situáciu riešiť,“ povedal Lengvarský v nedávnom rozhovore pre náš denník.

Kľúčové rokovanie s lekárskymi odborármi, ktoré sa malo konať spolu s premiérom Eduardom Hegerom, Igorom Matovičom (OĽaNO) a Lengvarským, sa však opäť preložilo. To, prečo sa tak stalo, nám nevedelo povedať ani ministerstvo. „Pracujeme na tom, aby stretnutie so zástupcami LOZ, ale aj ďalších inštitúcií, sa uskutočnilo ešte v priebehu dnešného dňa. Nateraz však čas rokovania na úrovni zástupcov vlády nie je stanovený,“ napísali nám z tlačového oddelenia s tým, že o termíne stretnutia s vedením LOZ budú informovať vopred.

Do konca uzávierky novín sa však stretnutie neuskutočnilo. Lekárski odborári pritom podľa šéfa Petra Visolajského čakajú na termín stretnutia s ministrami a premiérom od augusta. „Na dohodu treba dve strany, sme ochotní sa stretnúť a rokovať kedykoľvek v priebehu dnešného dňa," povedal šéf odborárov ešte v pondelok.

