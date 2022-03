Nezhody medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami pokračujú naďalej. Rokovania o financiách trvajú už niekoľko týždňov a nemajú konca. Pokiaľ sa situácia nevyrieši čo najskôr, väčšine Slovákov hrozí, že im bude od júna poskytovaná len akútna zdravotná starostlivosť. Zachrániť by to mohli milióny od štátu.

Nemocnice tvrdia, že potrebujú viac peňazí, ako im chcú poisťovne platiť. K dohode neprišlo ani pri súkromných poisťovaniach, i keď dopadli o niečo lepšie ako štátna. „Kým návrh Union zdravotnej poisťovne spĺňa aspoň základné potreby nemocníc a spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera predložia finálne podmienky členom Asociácie nemocníc Slovenska do konca týždňa, VšZP ponúka 80 nemocniciam združeným v ANS podmienky, ktoré v žiadnom prípade nepokrývajú ako zákonné zvýšenie platov, tak ani nárast cien energií a inflácie. Z tohto dôvodu budeme musieť pristúpiť k odstúpeniu od zmlúv s VšZP,“ uviedla ANS v stanovisku.

Pri odstúpení od zmluvy by tak poistencom VšZP od 1. 6. 2022 poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Medzi akútnu starostlivosť patria napríklad ošetrenie zlomeniny, pôrod či prasknuté slepé črevo. Plánované operácie či liečba v kúpeľoch však spadá už pod neakútnu – odkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú by si v tomto prípade pacienti hradili z vlastného vrecka. O aký druh starostlivosti ide, vždy posudzuje ošetrujúci lekár.

Podľa VšZP rokovania stále prebiehajú, zatiaľ nepadlo posledné slovo a odstúpenie od zmlúv sa ešte neuskutočnilo. „VšZP hľadá kompromisy, robí ústupky a predkladá alternatívne návrhy. Požiadavky nemocníc výrazne prekračujú aktuálne možnosti zdravotnej poisťovne,“ uviedla hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

S tým, že požiadavky ANS sú náročné, súhlasia aj ostatné poisťovne. „K dohode zatiaľ nedošlo. Požiadavky ANS sú vyššie ako naše aktuálne možnosti,“ uviedol hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky. „Podľa našich aktuálnych prepočtov v systéme verejného zdravotného poistenia bude chýbať minimálne 382 miliónov eur,“ doplnila hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

ANS rovnako ako poisťovne preto opakovane vyzývali štát, že zdravotníctvo treba dofinancovať. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa napokon vyjadril, že do systému príde navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného. „Dokopy ide o 365 miliónov eur, tak to vyšlo a tak to je poctivé. Zároveň toľko financií verejné zdravotné poistenie potrebuje na to, aby zabezpečilo chod, ktorý potrebujeme preto, aby nám bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť,“ uviedol Matovič.

Takéto dofinancovanie má podľa ministra zdravotníctva vyriešiť nespokojnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Snažili sme sa navýšiť rozpočet tak, aby všetky požiadavky, ktoré vzniesli zamestnávatelia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, boli uspokojené vo veľmi výraznej miere,“ uviedol Vladimír Lengvarský.

